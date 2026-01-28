Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel

Kui endine maailma esireket alustas Austraalia lahtiseid kolme kindla võiduga, siis neljandas ringis tema vastaseks olema pidanud noor tšehh Jakub Menšik andis kõhulihase vigastusele vaadates juba enne mängu loobumisvõidu.

Kolmapäeval kaotas Djokovic viienda asetusega Lorenzo Musetti vastu kaks esimest setti 4:6, 3:6, siis vigastas itaallane paremat jalga ning pidi samuti kõrvale astuma. Nii on Djokovic kaheksandik- ja veerandfinaalist läbi tulnud settigi võitmata.

Djokovic võitis Musetti vastu mängu kaks esimest geimi, aga kaotas siis kaks korda järjest servi. Ka teises setis suutis serblane murda - sealjuures nulliga -, aga sellele eelnes ja järgnes ka itaallase murre. "Minu strateegia töötas paaris esimeses geimis väga hästi ja siis pidin seda täielikult muutma. Neli äralööki ilma lihtvigadeta, millele järgnes umbes neli äralööki ja 40 lihtviga," kommenteeris Djokovic.

Kolmanda seti alguses vigastas Musetti seisul 1:2 paremat reielihast, võttis meditsiinilise pausi ning kuigi üritas veel väljakule tagasi tulla, pidi lõpuks siiski kohtumise pooleli jätma. "Ma ei tea, mida öelda, peale selle, et mul on äärmiselt kahju ja ta oli selgelt parem mängija. Olin juba koduteel. Sellised asjad juhtuvad spordis, on ka minuga juhtunud, aga slämmiturniiri veerandfinaalis 2:0 juhtides... täielik ebaõnn. Soovin talle kiiret paranemist ja ta oleks täna pidanud võitma," lohutas Djokovic vastast.

Kümnekordne võitja jääb poolfinaalis ootama võitjat paarist Ben Shelton - Jannik Sinner.