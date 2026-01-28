X!

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel

Tennis
Novak Djokovic aplodeerib Lorenzo Musettile
Novak Djokovic aplodeerib Lorenzo Musettile Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Aasta esimesel tennise slämmiturniiril Melbourne'is pääses kümnekordne võitja Novak Djokovic teist ringi järjest edasi vastase vigastuse tõttu.

Kui endine maailma esireket alustas Austraalia lahtiseid kolme kindla võiduga, siis neljandas ringis tema vastaseks olema pidanud noor tšehh Jakub Menšik andis kõhulihase vigastusele vaadates juba enne mängu loobumisvõidu.

Kolmapäeval kaotas Djokovic viienda asetusega Lorenzo Musetti vastu kaks esimest setti 4:6, 3:6, siis vigastas itaallane paremat jalga ning pidi samuti kõrvale astuma. Nii on Djokovic kaheksandik- ja veerandfinaalist läbi tulnud settigi võitmata.

Djokovic võitis Musetti vastu mängu kaks esimest geimi, aga kaotas siis kaks korda järjest servi. Ka teises setis suutis serblane murda - sealjuures nulliga -, aga sellele eelnes ja järgnes ka itaallase murre. "Minu strateegia töötas paaris esimeses geimis väga hästi ja siis pidin seda täielikult muutma. Neli äralööki ilma lihtvigadeta, millele järgnes umbes neli äralööki ja 40 lihtviga," kommenteeris Djokovic.

Kolmanda seti alguses vigastas Musetti seisul 1:2 paremat reielihast, võttis meditsiinilise pausi ning kuigi üritas veel väljakule tagasi tulla, pidi lõpuks siiski kohtumise pooleli jätma. "Ma ei tea, mida öelda, peale selle, et mul on äärmiselt kahju ja ta oli selgelt parem mängija. Olin juba koduteel. Sellised asjad juhtuvad spordis, on ka minuga juhtunud, aga slämmiturniiri veerandfinaalis 2:0 juhtides... täielik ebaõnn. Soovin talle kiiret paranemist ja ta oleks täna pidanud võitma," lohutas Djokovic vastast.

Kümnekordne võitja jääb poolfinaalis ootama võitjat paarist Ben Shelton - Jannik Sinner.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

10:43

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel

08:43

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

27.01

Glinka alistas endise esisaja mängija

27.01

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

27.01

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

26.01

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

26.01

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

26.01

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

25.01

Alcaraz ja Sabalenka jõudsid settigi loovutamata veerandfinaali

25.01

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

24.01

Glinka langes poolfinaalis välja

24.01

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

24.01

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

23.01

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

23.01

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:25

Eesti võõrustab aprillis saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringi

10:59

Skotheim läheb operatsioonile ja Tallinnas ei võistle

10:43

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel

09:59

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

09:24

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

08:43

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

08:13

Eesti Olümpiakomitee tunnustas mulluste tiitlivõistluste medaliste

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

27.01

Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal Uuendatud

27.01

Lainel jäi suurslaalomis edasipääsust puudu vähem kui sekund Uuendatud

27.01

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

27.01

ETV spordisaade, 27. jaanuar

27.01

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

27.01

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

27.01

Erm vaatab lootusrikkalt kevadesse: naelikud on tasakesi jalas

27.01

EADSE ja Peaasi panid seljad kokku, et aidata väärkohtlemise ohvriks langenud sportlasi

27.01

USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

27.01

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

loetumad

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

27.01

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

27.01

"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

27.01

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

27.01

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo