Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

Nimelt tähistas see tema 102. võitu Austraalia lahtistel, millega ta jõudis võrdsele pulgale Roger Federeriga. Nemad on ka ainsad kaks saja võidu piiri ületajat, kolmas on Rafael Nadal 77 võiduga.

Ühtlasi sai Djokovicist esimene meestennisist profiajastul, kes võitis slämmiturniiridel koguni 400 kohtumist. Vastavas tabelis on teine Federer 369 ja kolmas Nadal 314 võiduga.

Edasi sai ka maailma edetabeli teine Jannik Sinner (Itaalia), kes võitles krampidega, aga alistas siiski ameeriklase Eliot Spizzirri (ATP 85.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Sinneri kaasmaalane Lorenzo Musetti (ATP 5.) pidi nägema pea nelja ja pool tundi vaeva, misjärel sai jagu tšehh Tomaš Machacist (ATP 24.) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

Edasi jõudsid ka maailma esikümnesse kuuluvad ameeriklased Ben Shelton (ATP 7.) ja Taylor Fritz (ATP 9.). Shelton alistas Valentin Vacherot' (Monaco; ATP 31.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:5) ja Fritz oli üle šveitslasest Stan Wawrinkast (ATP 139.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:4, 6:4.

Ühtlasi tähistas see 40-aastase Wawrinka jaoks karjääri viimast kohtumist Austraalia lahtistel, sest ta on teatanud tänavuse hooaja järel lõpetamisest. Just Austraalias võitis ta 2014. aastal oma esimese slämmiturniiri.