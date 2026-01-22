Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

Üheksandana asetatud ameeriklanna kohtus teises ringis kaasmaalase Ashlyn Kruegeriga (WTA 62.). Esimeses setis sooritas Keys kolm murret ja teenis 6:1 võidu. Teises setis jäi ta 2:5 kaotusseisu, kuid võitis seejärel viis geimi järjest.

"Mina alustasin matši väga hästi, Ashlyn natukene aeglasemalt. Eeldasin, et ta tõstab oma taset ja seda ta ka tegi. Teises setis läks veidi käest ära. Tahtsin iga hinna eest mängu tagasi sisse saada. Kui ma lõpuks hea hoo uuesti üles leidsin, siis tegin kõik, mis võimalik, et tagasitulek edukalt lõpetada," rääkis Keys.

Tiitlikaitsja järgmiseks vastaseks on kahekordne suure slämmi finalist tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 1057.), kes oli 6:4, 6:4 üle Indoneesia esindajast Janice Tjenist (WTA 59.).

Kuuenda asetusega Jessica Pegula (WTA 6.) ei jätnud kaasmaalasele McCartney Kesslerile (WTA 37.) mingit sõnaõigust ning teenis täpselt tunniga 6:0, 6:2 võidu.

Asetusega mängijatest langesid teises ringis välja Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 24.) ja mullu poolfinaali jõudnud hispaanlanna Paula Badosa (WTA 26.).

Ostapenko kaotas ligi kaks ja pool tundi väldanud lahingus hiinlannale Wang Xinyule (WTA 46.) 6:4, 4:6, 4:6 ning Badosa pidi tunnistama venelanna Oksana Selehmeteva (WTA 101.) 6:4, 6:4 paremust.