Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/Dubreuil Corinne/ABACA
Tennis

Tennise maailma esireketid Carlos Alcaraz ja Arina Sabalenka tagasid Austraalia lahtistel edasipääsu kaheksandikfinaali ning pole aasta esimesel slämmiturniiril veel setti kaotanud, aga Sabalenka oli sellele lähedal.

Meeste esireket Carlos Alcaraz kohtus kolmandas ringis Corentin Moutet'ga (ATP 37.), aga sai prantslase vastu võrdlemisi lihtsa tööpäeva ning teenis kahe tunni ja seitsme minutiga 6:2, 6:4, 6:1 võidu. Suurepärane esireket sai 13 murdevõimalust ning realiseeris neist kaheksa, tõrjudes vastase neljast võimalusest kaks.

22-aastane Alcaraz on pidanud oma profikarjääri jooksul slämmiturniiridel kokku 100 matši ning võitnud neist 87. Ajaloolises arvestuses tähistab see parimat tulemust, aga hispaanlane on ühel pulgal Rootsi tenniselegendi Björn Borgiga. Rafael Nadal ja John McEnroe võitsid oma esimesest 100 mängust 86. Maailma teine reket Jannik Sinner mängis eelmine aasta Wimbledonis oma karjääri 100. matši, aga tema kogus 81 võitu.

Alcaraz kohtub kaheksandikfinaalis ameeriklase Tommy Pauliga (ATP 20.), kes sai vasakut jalga vigastanud Alejandro Davidovich Fokinalt (ATP 14.) 6:1, 6:1 eduseisul loobumisvõidu.

Naiste esireket Arina Sabalenka kohtus austerlanna Anastasia Potapovaga (WTA 55.) ning teenis küll kahes setis võidu, aga pidi mõlemas tund aega tööd tegema. Mõlemad setid läksid lõppmängu ja esimeses teenis Sabalenka 7:4 võidu, teises setis juhtis valgevenelanna 4:0, aga Potapova näitas sisu. Austerlanna juhtis lõppmängus ka 6:3, kuid raiskas seejärel neli setipalli ning Sabalenka vormistas 7:6 (4), 7:6 (7) võidu.

Esireket kohtub kaheksandikfinaalis Kanada sensatsiooni Victoria Mbokoga (WTA 16.), kes alistas taanlanna Clara Tausoni 7:6 (5), 5:7, 6:3.

Ameeriklanna Coco Gauff (WTA 3.) liikus samuti edasi, kuid kaotas kaasmaalase Hailey Baptiste'i vastu avaseti 3:6. Siis võitis Gauff seitse geimi järjest ning vormistas 3:6, 6:0, 6:3 võidu. Talle tuleb kaheksandikfinaalis vastu tšehhitar Karolina Muchova (WTA 19.), kes lubas poolatar Magda Linettele (WTA 50.) kahes setis kokku kaks geimi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

