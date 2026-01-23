Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 200.) on hooaega alustanud hästi, kui murdis Portugalis Oeirases toimuval ATP Challenger 100 kategooria turniiril nelja parema sekka.

Reedeses veerandfinaalis läks Glinka vastamisi maailma edetabelis 140. kohal oleva Francesco Passaroga ning sai neljanda asetusega itaallase üle 7:5, 6:4 võidu.

Avaseti neljandas geimis jäi Glinka oma servil 15:40 kaotusseisu, aga suutis siiski servi hoida ja murdis ise 11. geimis. Rohkem murdevõimalusi itaallane mängu jooksul ei teeninudki, teises setis murdis Glinka üheksandas geimis ja vormistas siis servil tunni ja 20 minutiga tulnud matšivõidu.

Glinka võitis oma esimeselt servilt 82 ja Passaro 81 protsenti punktidest, aga Glinka õnnestumise protsent oli 68 ja vastasel 54. Kokku mängitud 122 punktist võitis Glinka 65 (53 protsenti).

Oeirase turniiri poolfinaalis jääb Glinka vastast ootama Šveitsi teise reketi Leandro Riedi (ATP 180.) ja ungarlase Zsombor Pirosi (ATP 170.) vahelisest mängust. Mõlemad mehed on karjääri jooksul maailma edetabelis kuulunud ka teise saja algusesse, Piros sealjuures ühe M15 turniiri finaalis alistanud ka Carlos Alcarazi enda. Tõsi, praegune maailma esireket oli toona vaid 15-aastane ning ungarlane 20.