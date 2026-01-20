Glinka pidi võidu nimel kõvasti vaeva nägema

Kui meie esireketil Mark Lajalil kulus avaringis võidu teenimiseks vaid 54 minutit, siis Glinka pidi edasipääsuks märksa enam vaeva nägema.

Glinka kohtus esimeses ringis belglase Gauthier Oncliniga (ATP 269.) ja kaotas avaseti 5:7. Seejuures juhtis Glinka 5:4, kuid vastane murdis seti lõpus kaks korda eestlase servi.

Teises setis vahetasid mehed seisult 4:3 viis geimi järjest murdeid ning lõpuks selgus võitja tie-break'is, kus Glinka ronis välja 1:4 kaotusseisust ja päästis ka ühe matšpalli, et võita 8:6.

Otsustavas setis pääses Glinka murde toel 3:1 juhtima, aga lubas seejärel kahel korral vastu murda ning leidis end 3:4 kaotusseisust. Ta võrdsustas seisu kaheksandas geimis ja murdis vastase pallingu uuesti kümnendas geimis, teenides 6:4 võidu. Kohtumine kestis kokku kolm tundi ja kümme minutit.

Teises ringis kohtub Glinka kaheksandana asetatud kolumblase Nicolas Mejiaga (ATP 168.). Lajali vastaseks on endine maailma 39. reket Mihhail Kukuškin (ATP 262.).