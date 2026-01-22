Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest
Eesti meeste teine reket Daniil Glinka (ATP 200.) alistas Portugalis Oeirases toimuval Challenger 100 turniiril teises ringis kaheksandana asetatud kolumblase Nicolas Mejia (ATP 169.) 6:3, 6:3.
Glinka kaotas avasetis oma esimese servigeimi, kuid murdis kohe vastu ja kaitses seejärel enda servi. Seti lõpus tegi eestlane veel kaks murret.
Teise seti alguses murdis Glinka kohe Mejia pallingu ning võitis kohtumise teiselt matšpallilt. Kohtumine kestis tund ja 28 minutit.
Veerandfinaalis läheb Glinka vastamisi kas neljandana asetatud itaallase Francesco Passaro (ATP 140.) või läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud USA esindaja Stefan Kozloviga (ATP 285.).
