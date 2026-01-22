Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

Veerandfinaalis läheb Glinka vastamisi kas neljandana asetatud itaallase Francesco Passaro (ATP 140.) või läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud USA esindaja Stefan Kozloviga (ATP 285.).

Teise seti alguses murdis Glinka kohe Mejia pallingu ning võitis kohtumise teiselt matšpallilt. Kohtumine kestis tund ja 28 minutit.

Glinka kaotas avasetis oma esimese servigeimi, kuid murdis kohe vastu ja kaitses seejärel enda servi. Seti lõpus tegi eestlane veel kaks murret.

