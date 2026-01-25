X!

Alcaraz ja Sabalenka jõudsid settigi loovutamata veerandfinaali

Tennis
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Tennisehooaja esimesel slämmiturniiril Melbourne'is tagasid laupäeval koha kaheksa parema seas nii meeste kui naiste maailma esireket. Samuti jätkub noore USA tennisisti Iva Jovici tähelend.

Carlos Alcaraz sai kahe tunni ja 44 minutiga 7:6 (6), 6:4, 7:5 jagu kolm aastat tagasi Austraalia lahtistel poolfinaalis mänginud ameeriklasest Tommy Paulist (ATP 20.). Väga tasavägiselt kulgenud avasetis murdis Paul kohe avageimis ja läks 4:2 ette, aga hispaanlane vastas oma murdega kaheksandas geimis ja kallutas kiire lõppmängu 4:5 kaotusseisust enda kasuks.

Teises ega kolmandas setis ameeriklasel enam murdevõimalusi ei avanenudki. Kui otsustava vaatuse kolmandas geimis suutis Paul tõrjuda kolm murdepalli, siis Alcaraz otsustas kohtumise saatuse lõpllikult 11. geimis. Maailma esireket sooritas 35 äralööki ja ameeriklane tegi sama palju lihtvigu, Pauli esimese servi õnnestumise protsent oli 54. Veerandfinaalis ootab Alcarazi võitja paarist Aleksandr Bublik - Alex de Minaur.

Naiste esireket Arina Sabalenka võitis noore Kanada esireketi Victoria Mboko (WTA 16.) vastu avaseti 6:1 vaid poole tunniga ning läks teises kahe servimurde toel 4:1 ette, aga pidi siis ikkagi vaeva nägema. Mboko murdis kuuendas geimis ning päästis siis seisul 4:5 ja Sabalenka servil kolm matšpalli, murdis vastu ja viis seti kiiresse lõppmängu. Seal Sabalenka enam midagi juhuse hooleks ei jätnud, kui sooritas neli minimurret ja võitis seti lõpuks napilt vähem kui tunniga 7:6 (1).

Sabalenka sooritas 31 äralööki ja tegi 24 lihtviga, taas oli ta edukas võrgus, kus võitis 11 punktist 10. "Ta on oma vanuse kohta vapustav mängija," kiitis Sabalenka mullu WTA aasta uustulnukaks valitud 19-aastast Mbokot. "Ta nõudis mult täna väga palju, mängis suurepärast tennist ja mul on hea meel, et võitsin. Teadsin, et ta tuleb võitlema, sest tal pole midagi kaotada. Kui ta mu servi murdis, näitas ta suurepärast tennist, aga üritasin lihtsalt keskendunuks jääda."

Sabalenka vastane veerandfinaalis on järgmine teismeline, pooleteise kuu eest 18. sünnipäeva tähistanud USA tulevikutäht Iva Jovic (WTA 27.). Tema tööpäev oli eriti kerge, kui ta sai maailma 94. reketist Julia Putintsevast 6:0, 6:1 jagu vaid 55 minutiga. Kasahstani tennisist tegi vaid nelja äralöögi kõrval 19 lihtviga ja suutis oma esimeselt servilt kogu mängu jooksul võita kuus punkti (6/22, 27 protsenti). Jovic jõudis slämmiturniiril kaheksa parema sekka esmakordselt.

Toimetaja: Anders Nõmm

