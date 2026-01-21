Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

X!

Naiste tennise maailma esireket, valgevenelanna Arina Sabalenka ning ameeriklanna Coco Gauff jätkasid Austraalia lahtistel heas hoos ning tagasid edasipääsu kolmandasse ringi. Edasipääsu tagasid ka esikümnesse kuuluvad Mirra Andrejeva ning Jasmine Paolini.

Kahel korral Austraalias võidutsenud Sabalenkal kulus esimese viie geimi võitmiseks vaid 14 minutit, aga maailma edetabelis 702. real paiknev hiinlanna Zhuoxuan Bai näitas seejärel sisu, kui vastas kolme järjestikuse võiduga. Siis pani esireket aga paremuse maksma ning võitis taas viis geimi järjest, vormistades lõpuks 6:3, 6:1 võidu.

Sabalenka kohtub teises ringis poolatari Anastasia Potapovaga (WTA 55.), kes lülitas konkurentsist briti Emma Raducanu (WTA 29.). Potapova võitis avaseti 7:6 (3) ning loovutas teises Raducanule kaks geimi.

Taset näitas ka tunamullu poolfinaali jõudnud Coco Gauff (WTA 3.), kes teenis serblanna Olga Danilovici (WTA 69.) üle 6:2, 6:2 võidu. Ameeriklanna kohtub kolmandas ringis kaasmaalase Hailey Baptiste'iga (WTA 70.), kes alistas kodupubliku ees mänginud Storm Hunteri (WTA 367.) 6:2, 6:1.

Ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 12.) alistas poolatari Linda Klimovicova (WTA 134.) 7:5, 6:1 ning läheb järgmises ringis vastamisi venelanna Diana Šnaideriga (WTA 22.), kes pidi austraallase Talia Gibsoni (WTA 119.) vastu vaeva nägema üle kahe tunni, aga vormistas 3:6, 7:5, 6:3 võidu.

Edasipääsu teenis ka 18-aastane venelanna Mirra Andrejeva, kes ei lubanud kreeklanna Maria Sakkarile (WTA 53.) avasetis ühtegi geimi ning võitis teise seti 6:4. Andrejeva kohtub järgmises ringis rumeenlanna Elena Gabriela Rusega (WTA 79.), kes lülitas 6:4, 6:4 võiduga konkurentsist austraallanna Ajla Tomljanovici (WTA 78.).

Esikümnesse kuuluvad naised ei vääratanud ning edasipääsu tagas ka maailma kaheksas reket Jasmine Paolini, kes alistas poolatari Magdalena Frechi (WTA 57.) 6:2, 6:3. Itaallanna kohtub kolmandas ringis ameeriklanna Iva Jovici (WTA 27.), kes sai jagu australlannast Priscilla Honist tulemusega 6:1, 6:2.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

