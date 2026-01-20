Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

Eelmisel hooajal läbi aegade vanima mäesuusatajana MK-sarja üldvõidu teeninud Brignone sai mullu aprillis kodustel meistrivõistlustel tõsiselt vigastada. Ta murdis kukkumise tagajärjel mõlemad jalaluud ning veel septembri lõpus kahtles, kas tal õnnestub kodusteks olümpiamängudeks vormi saada.

Itaallanna avaldas võistluse eel, et on saanud tõsisemalt trenni teha kokku vaid 13 päeva ning rõhutas, et Kronplatzis võistlemine on alles esimene samm pikal teekonnal.

"Taastusravi jooksul oli iga päev hetk, mil arvasin, et ma ei suuda seda teha. Alates vigastada saamisest olen iga päev tundnud valu. Mõned päevad on lihtsamad, teised äärmiselt rasked. Praegu on suusatamine raskem kui igapäevaelu. Midagi ei ole teha," rääkis Brignone.

Hoolimata kõikidest raskustest ja valust algas tema tagasitulek positiivsel noodil. Brignone saavutas teisipäeval peetud suurslaalomis kuuenda koha, kaotades võitjaks tulnud austerlannale Julia Scheibile 1,23 sekundiga.

"Tunnistan ausalt, et kui olin suusad jalga pannud, siis hetkeks mõtlesin, kas olen ikka valmis? Algus oli konarlik, aga paari värava järel läks paremaks. Adrenaliini tõttu ma ei tundnud eriti valu. Olen tulemusega väga rahul," ütles Brignone võistluse järel kodumaa meediale.

27-aastane Scheib teenis oma karjääri neljanda MK-etapivõidu. Teise koha sai šveitslanna Camille Rast (+0,37) ja kolmas oli rootslanna Sara Hector (+0,46). MK-sarja üldliider ameeriklanna Mikaela Shiffrin lõpetas neljandal kohal (+0,86), tema ja Brignone vahele mahtus poolatar Maryna Gasienica-Daniel (+1,01).

Scheib juhib suurslaalomi arvestust 560 punktiga ning vahe teisel kohal oleva Rastiga on 139 silma. Üldarvestuses on esikohal Shiffrin (973), teisel kohal Rast (833) ja kolmandal kohal sakslanna Emma Aicher (598).