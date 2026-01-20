Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

Põhitabeli esimeses ringis lülitas Malõgina konkurentsis seitsmenda asetusega šveitslanna Susan Bandecchi (WTA 248.) 6:0, 6:7 (5:7), 6:2.

Esimeses setis oli Malõgina väga kindel. Oma servil loovutas ta vastasele kokku vaid kaks punkti.

Teises setis asus Malõgina taas murega juhtima, aga peagi mäng tasakaalustus ja kuig Malõginal oli seisul 5:4 kolm matšpalli, suutis Bandecchi viia seti kiiresse lõppmängu ja selle seal ka võita.

Kolmandas setis võitis Malõgina kaks esimest geimi nulliga ja kuigi Bandecchi tekkis seisul 1:3 üks murdevõimalus, siis seda ta ära ei kasutanud ja rohkem Eesti esinumber võimalusi ei andnud.