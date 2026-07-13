15 murdepalli kasutamata jätnud Malõgina langes Roomas konkurentsist

Rabedas avasetis võitsid mõlemad oma servilt vaid 42 protsenti mängitud punktidest ning üldse suutsid Malõgina ja Lansere kahe peale kokku kümnes geimis oma servi hoida vaid kolmel korral.

Teises setis võitis Eesti esireket oma servil 25 punktist vaid seitse; otsustavas, ligi tund aega kestnud setis tõrjus Malõgina seisul 3:5 kaks matšpalli ja murdis, aga jäi siis oma servil 0:40 kaotusseisu ning vastane realiseeris mängu viienda matšpalli.

Kogu kohtumise jooksul suutis Malõgina 22 murdepallist ära kasutada seitse, vastane 18-st kümme. Esimeselt servilt võitis Eesti esireket lõpuks 47 protsenti punktidest.

Turniiri teises ringis võinuks Lanseret oodata esimese asetusega Oksana Selehmeteva (WTA 88.), aga Hispaaniat esindav venelanna kaotas bulgaarlannale Elizara Yanevale (WTA 196.).