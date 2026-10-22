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Lass tassis üleplastimängijana omad EuroCup'is võiduni

Korvpall
Kadri-Ann Lass (palliga).
Kadri-Ann Lass (palliga). Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Eesti naiste korvpallikoondislane Kadri-Ann Lass vedas oma koduklubi Ostrava SBŠ-i EuroCup'is esimese võiduni.

Avavoorus hispaanlaste Girona 28-punktilist paremust tunnistama pidanud Ostrava alistas neljapäeval teises voorus võõrsil sakslaste Kelterni Rutronik Starsi 84:80 (24:30, 20:13, 20:16, 20:21). Lass tabas küll üheksast lähiviskest ainult ühe, aga hiilgas kolmepunktijoone tagant, kust saatis teele seitse täpset viset. Eestlanna viskas 31 minutiga 23 punkti, hankis neli lauapalli, andis kolm korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike. Vastasnaiskonnast oli resultatiivseim Alex Kiss-Rusk 19 punktiga.

Laura Liisa Grünmann aitas Riia TTT võõras saalis 84:62 (25:17, 19:14, 27:12, 13:19) võiduni Cluj-Napoca üle. Grünmanni arvele kogunes 17 punkti, millest enamat suutis võitjate poolel üksnes Aubrey Griffin, kes tõi 22 punkti, lisaks jagas üheksa tulemuslikku söötu ja võttis kaheksa lauapalli. Riia klubi jaoks oli tegemist esimese kohtumisega.

Anna Gret Asi koduklubi Braine Castors kaotas võõrsil Berliini Albale 68:75 (13:16, 17:17, 18:27, 20:15). Eestlanna puudus koosseisust, sest taastub jalavigastusest. Nyla Harris tõi Castorsi kasuks 15 punkti, võitjate mänguvankrit vedas Alina Hartmann 18 punktiga. Avavoorus alistas Castors Itaalia klubi San Giovanni 78:75.

Toimetaja: Henrik Laever

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