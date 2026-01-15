Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

Delfi Sport kirjutab, et maailma antidopinguagentuuri WADA iga-aastasele raportile tuginedes oli Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) ülemöödunud aastal võetud dopinguproovidest positiivseks osutunud neli: kahe kulturismi ja fitnessi sportlase, ühe sõudja ja ühe suusataja oma.

Tunamullu suvel määras EADSE kulturistidele Andrei Abrossimovile ja Regina Krukovskajale keelatud ainete tarvitamise eest võistluskeelu; sõudja põhjendas positiivset dopinguproovi operatsioonijärgse ravimi tarvitamisega ning kuna EADSE oli selgitusega rahul, siis seda dopingujuhtumiks ei peeta. Kaarel Kaspar Kõrge positiivne proov jäi aga süsteemi toppama.

"ADAMS-programm on seadistatud nii, et see saadab positiivse testi teate automaatselt välja kõikidele kontaktidele, kes sellesse süsteemi on lisatud – nii meile kui ka WADA inimestele. Tagantjärele kõiki logisid vaadates ja laboriga suheldes on selgunud, et 2024. aasta 5. septembril, kui ADAMS-ist teade välja pidi tulema, see meile ega ühelegi WADA inimesele kohale ei jõudnud," rääkis EADSE juhtivuurija Remo Perli Delfile.

2024. aasta augustis toimunud võistlus jäigi Kõrge jaoks viimaseks ametlikuks, nüüd on ta karjääri lõpetanud ja elab Austraalias. "Tunnistan, et aine tarvitamine toimus peo käigus. Tegemist oli selge eksimusega. Olin teadlik, et tegemist on keelatud ainega, ning mõistan, et vastutan sportlasena oma käitumise eest igal hetkel, olukorrast sõltumata. Võtan juhtunu eest vastutuse ja kahetsen seda," kommenteeris Kõrge.

Loe täispikka teksti Delfi Spordist.