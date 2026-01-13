X!

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

Lumelauasõit
Ueli Kestenholz
Ueli Kestenholz Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Lumelauasõit

50 aasta vanuselt on surnud esimese lumelauaslaalomi olümpiapronksi võitnud šveitslane Ueli Kestenholz.

1998. aastal Naganos esmakordselt olümpiamängude kavva kuulunud lumelauaslaalomi esimese OM-kulla võitis Kanada lumelaudur Ross Rebagliati, kes edestas itaallast Thomas Pruggerit ja Kestenholzi. Naganos võisteldi veel lumelaua rennisõidus.

Kestenholz võistles veel kahel taliolümpial ning võitis X-mängudel lumelauakrossis kaks kuldmedalit. Karjääri lõpetas ta 2006. aastal.

Pühapäeval oli Kestenholz koos suuskadel sõbraga Valais' kantonis lauaga sõitmas, kui 2400 meetri kõrgusel vallandus laviin. Olümpiapronks jäi lume alla ning viidi helikopteriga Sioni haiglasse, kus tema elu ei õnnestunud päästa.

Toimetaja: Anders Nõmm

