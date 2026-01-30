Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

Freestyle-suusataja Henry Sildaru valmistub oma esimeseks olümpiaks. Sel talvel on ta suusaspordi olümpia-aladel ainus eestlane, kes MK-sarjas pjedestaalikoha saavutanud.

19-aastane Henry Sildaru jõudis esimest korda MK-etapil pjedestaalile kolm nädalat tagasi Aspenis, kui teenis pargisõidu finaalis teise koha punktid.

"Teine koht tuli meile kõigile üllatusena," tõdes Sildaru. "Pigem läksimegi sinna, et proovime finaalikohta püüda. See oli kindlasti suur rõõm, kui see teine koht tuli ja äge oli vaadata Eesti lippu teiste lippude seas poodiumil."

"Me kõik sõidame MK-l viimase piiri peal. Ja kui viimase piiri peal sõidad, siis vahest ikka tulevad vead ja eksimused sisse. Minul lihtsalt õnnestuski Aspenis oma sõit ilusti ära teha," selgitas noor vigursõitja.

Sel hooajal on Henry Sildaru võistelnud viiel MK-etapil - kaks korda pargisõidus ja Big Air hüpetes ning ühel rennisõidu etapil. Karjääri esimese pjedestaalikoha kõrval on paremuselt teine tulemus 11. koht Aspeni rennisõidus.

"Ma arvan, et siiani saab hooajaga suuresti rahule jääda. On olnud mõningad head tulemused ja ka mäe peal arengus on näha, et on edusamme tehtud. Suvel sai kõvasti üldfüüsilist tehtud, ujutud, rattamaratonidel sõidetud. Suvel käisime ka Rootsis, maandumispadja peal trenni tegemas. Harjutasime seal mõnda uut trikki ja eks nüüd siis lume peal käibki viimane lihv, et proovime rennisõidus ja pargisõidustaset tõsta," rääkis Sildaru.

"Iga aasta me proovime kuskil paremaks saada. Kui eelmisel aastal õppisin näiteks mõne triki ära, kus võib-olla haare ehk siis grab oli kehv või lühike, siis proovin seda paremaks saada. Või siis ongi, et proovid seal suvel õpitud trikke lumele tuua."

Viimastel nädalatel on Sildaru treeninud Šveitsis. Alates teisipäevast jätkuvad treeningud Itaalias ning olümpiamängude võistlusprogramm algab järgmisel laupäeval pargisõidu kvalifikatsiooniga.

"Eks me proovimegi natukene veel rennisõidus kõrgust juurde saada, vaatame, kuidas meil seal läheb. Ja proovime ka reilidel siis natukene teha trikke, mida me mõtleme, et võiks olümpial proovida. Meil on olümpiarajast juba joonised olemas, et me enam-vähem teame, milline see rada on. Aga eks see joonise peal olev rada ja see, mis ta päriselus on, on natuke erinevad. Eks lõpliku kava saame kokku panna siis, kui me ikkagi olümpiarajal kohal oleme," lisas Sildaru.

"Eks kõik unistavad suurelt, loomulikult nii ka minagi. Aga ma arvan, et esimesed ootused või eesmärgid olekski proovida finaalikohtade eest olümpial mängida. Sealt edasi, ma arvan, oleks kõik juba boonus."