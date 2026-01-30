X!

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Freestyle-suusataja Henry Sildaru valmistub oma esimeseks olümpiaks. Sel talvel on ta suusaspordi olümpia-aladel ainus eestlane, kes MK-sarjas pjedestaalikoha saavutanud.

19-aastane Henry Sildaru jõudis esimest korda MK-etapil pjedestaalile kolm nädalat tagasi Aspenis, kui teenis pargisõidu finaalis teise koha punktid.

"Teine koht tuli meile kõigile üllatusena," tõdes Sildaru. "Pigem läksimegi sinna, et proovime finaalikohta püüda. See oli kindlasti suur rõõm, kui see teine koht tuli ja äge oli vaadata Eesti lippu teiste lippude seas poodiumil."

"Me kõik sõidame MK-l viimase piiri peal. Ja kui viimase piiri peal sõidad, siis vahest ikka tulevad vead ja eksimused sisse. Minul lihtsalt õnnestuski Aspenis oma sõit ilusti ära teha," selgitas noor vigursõitja.

Sel hooajal on Henry Sildaru võistelnud viiel MK-etapil - kaks korda pargisõidus ja Big Air hüpetes ning ühel rennisõidu etapil. Karjääri esimese pjedestaalikoha kõrval on paremuselt teine tulemus 11. koht Aspeni rennisõidus.

"Ma arvan, et siiani saab hooajaga suuresti rahule jääda. On olnud mõningad head tulemused ja ka mäe peal arengus on näha, et on edusamme tehtud. Suvel sai kõvasti üldfüüsilist tehtud, ujutud, rattamaratonidel sõidetud. Suvel käisime ka Rootsis, maandumispadja peal trenni tegemas. Harjutasime seal mõnda uut trikki ja eks nüüd siis lume peal käibki viimane lihv, et proovime rennisõidus ja pargisõidustaset tõsta," rääkis Sildaru.

"Iga aasta me proovime kuskil paremaks saada. Kui eelmisel aastal õppisin näiteks mõne triki ära, kus võib-olla haare ehk siis grab oli kehv või lühike, siis proovin seda paremaks saada. Või siis ongi, et proovid seal suvel õpitud trikke lumele tuua."

Viimastel nädalatel on Sildaru treeninud Šveitsis. Alates teisipäevast jätkuvad treeningud Itaalias ning olümpiamängude võistlusprogramm algab järgmisel laupäeval pargisõidu kvalifikatsiooniga.

"Eks me proovimegi natukene veel rennisõidus kõrgust juurde saada, vaatame, kuidas meil seal läheb. Ja proovime ka reilidel siis natukene teha trikke, mida me mõtleme, et võiks olümpial proovida. Meil on olümpiarajast juba joonised olemas, et me enam-vähem teame, milline see rada on. Aga eks see joonise peal olev rada ja see, mis ta päriselus on, on natuke erinevad. Eks lõpliku kava saame kokku panna siis, kui me ikkagi olümpiarajal kohal oleme," lisas Sildaru.

"Eks kõik unistavad suurelt, loomulikult nii ka minagi. Aga ma arvan, et esimesed ootused või eesmärgid olekski proovida finaalikohtade eest olümpial mängida. Sealt edasi, ma arvan, oleks kõik juba boonus."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

20:35

VIDEO | Vaata, mis mahub medalilootuste Kaldvee ja Lille spordikotti

29.01

Aigrol pole tagasilööke olnud: väike mägi on hetkel küsimärgi all

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

EADSE saadab taliolümpiale kolm dopingukontrollijat

29.01

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

29.01

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

28.01

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

27.01

USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

26.01

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

sport.err.ee värsked uudised

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

21:45

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

21:18

Levadia lõi käed noore Senegali ründajaga

20:35

VIDEO | Vaata, mis mahub medalilootuste Kaldvee ja Lille spordikotti

19:59

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

19:23

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

18:09

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

17:52

Põlve vigastanud mäesuusatäht viidi haiglasse: minu OM-unistus pole läbi Uuendatud

17:21

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

17:09

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

16:19

Tallinnas algas rahvusvaheline juunioride tenniseturniir Winter Cup

15:43

Mistra jättis võidu koju

15:08

Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

14:44

Tehvandil avatakse mäesuusanõlv ja olümpiahõnguline suusapark

13:56

President tunnustab teenetemärgiga ka Lätti, Taaramäed ja Heina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo