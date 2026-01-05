Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

Olümpiamängud naasevad ERR-i kanalitesse, kui veel enne Milano Cortina taliolümpia algust saab kaasa elada kahevõistlusele, laskesuusatamisele ja iluuisutamisele.

Suur talv on saabunud ja koos sellega suunab ERR pilgud Otepääle, kus 9. jaanuaril algab kahevõistluse MK-etapp. Kolme päeva jooksul saab ETV, ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kaasa elada Kristjan Ilvese ja maailma parimate kahevõistlejate pingutustele hüppemäel ning suusaradadel. Otepää MK-etapp algab reedel kell 13.30 naiste ühisstardist murdmaasõiduga, vaid tund aega hiljem lähevad rajale mehed. Samal päeval toimuvad ka naiste ja meeste normaalmäe hüpped.

Laupäev ja pühapäev algavad omakorda suusahüpetega ning jätkuvad mõlema päeva teises pooles murdmaasõiduga. ETV ja ETV2 koos spordiportaaliga kajastavad otsepildis nii Otepääl toimuvaid võistluseid kui ka elu ja melu MK-etapi ümber. Tehvandi talispordistuudiot juhib Johannes Vedru, reporter on Debora Saarnak. Ülekandeid kommenteerib Kristjan Kalkun koos abikommentaator Robert Leega. Stuudioekspert on endine kahevõistleja Kaarel Nurmsalu.

Päev varem, 8. jaanuaril saab alguse laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis. Sealt edasi liigub laskesuusakaravan Ruhpoldingisse, kus MK-sari jätkub 14. jaanuaril.

Jaanuari keskel alustab ERR ülekandeid ka Sheffieldist, kus veel enne olümpiamänge selgitatakse välja Euroopa meistrid iluuisutamises. 14.-18. jaanuarini vahendab ülekandeid koos eestikeelse kommentaariga ETV+, naiste ja meeste üksik-kavade otseülekandeid jõuavad ka ETV2 eetrisse. Koos iluuisuekspert Liina-Grete Lilenderiga kommenteerib ülekandeid Anu Säärits.

Milano Cortina olümpiamängude ülekannetega alustab Eesti Rahvusringhääling 4. veebruaril, kui veel enne suurt avatseremooniat astub jääle Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill. Taliolümpiamängude vaatemänguline avatseremoonia leiab aset reedel, 6. veebruaril.

Kahe ja poole nädala vältel pakuvad ERR-i kolm telekanalit koos veebikanalitega Itaaliast kokku 150 tundi otseülekandeid, mille fookus on Eesti sportlastel. Olümpial toimuvat, kohapealsetest muljetest sportlike saavutusteni, vahendavad sel perioodil nii raadiojaamad, portaalid, uudistesaated kui ka telesaated, nt "Terevisioon" ja "Ringvaade". Kohapealt vahendavad sündmuseid ja intervjuusid kuus ERR-i ajakirjanikku.