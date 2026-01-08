Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

Kuna Marie Kaldvee ja Harri Lille jaoks on tegemist viimase võistlusega enne olümpiaturniiri ning sellele järgneb treeningperiood.

Norra olümpiaasindus Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten osaleb olümpiamängudel kolmandat korda ning neil on ette näidata 2022. aasta olümpiamängude hõbe ning 2018. aasta olümpiamängude pronks. Puudu on vaid olümpiakuld, mida minnakse püüdma sel aastal. Lisaks on norrakatel ette näidata 2021. aasta MM-i hõbe ja 2024. aasta MM-i pronks.

Lõuna-Korea olümpiaesindus Kim Seon-Yeong ja Jeong Yeongseok on sel hooajal edukalt esinenud mitmetel MK-etappidel ning nad on viimane võistkond, kes kindlustas endale pääsu taliolümpiamängudele läbi äärmiselt pingelise kvalifikatsiooniturniiri, kus teise koha mängus alistati tugev Austraalia esindus.

Šveitsi olümpiaesindus Briar Huerlimann-Schwaller ja Yannick Schwaller on abielupaar ning mõlemad kuuluvad maailma tippu naiste ja meeste kurlingus.

Kokku osaleb MK-etapil 14 võistkonda, kes on jagatud kahte alagruppi. Alagruppide võitjad liiguvad otse poolfinaali ning gruppide teised ja kolmandad kohad jätkavad veerandfinaalis. MK-etapi finaal toimub pühapäeval, 18. jaanuaril.