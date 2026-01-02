X!

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

Tennis
Venus Williams
Venus Williams Autor/allikas: SCANPIX/MPI04/Capital Pictures
Tennis

Aasta esimese suure slämmi tenniseturniiri ehk Austraalia lahtiste meistrivõistluste korraldajad teatasid, et naiste üksikmängu viimane vabapääse anti 45-aastasele kunagisele maailma esireketile Venus Williamsile.

Williams lõpetas mullu juulis enam kui aastase võistluspausi ja sai seejärel vabapääsme kodusele slämmiturniirile ehk USA lahtistele.

Austraalia lahtistel mängis Williams viimati 2021. aastal, kui jõudis teise ringi. Kahel korral on ta Austraalias jõudnud finaali – 2003. ja 2017. aastal, mõlemal juhul jäi ta alla enda nooremale õele Serenale. Williamsist saab kõigi aegade vanim naismängija, kes on Austraalia lahtiste põhitabelis mänginud. Seni hoidis seda rekordit jaapanlanna Kimiko Date, kes oli 44, kui kaotas 2015. aasta Austraalia lahtiste avaringis.

Williams mängis viimati väljaspool Ameerikat 2023. aastal. Tänavust hooaega alustab detsembris abiellunud Williams, kes maailma edetabelis paikneb 582. real, Uus-Meremaal Aucklandi turniiril, kuhu ta sai samuti vabapääsme. "Olen väga õnnelik, et saan Austraalias tagasi olla ja ootan põnevusega Austraalia suvel võistlemist," ütles seitsmekordne slämmivõitja. "Mul on sealt nii palju imelisi mälestusi ja olen tänulik, et sain võimaluse naasta kohta, mis on minu karjääri jaoks nii palju tähendanud.

Põhitabelisse pääses korraldajate vabapääsmega kaheksa naist, neist neli austraallannat – Talia Gibson, Priscilla Hon, Emerson Jones ja Taylah Preston –, kaks ameeriklannat – enne Williamsit oli vabapääsme saanud Elizabeth Mandlik – ning prantslanna Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah ja kasahh Zarina Dijas.

Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniir algab 12. jaanuaril, põhitabelimängudega alustatakse 18. jaanuaril.

Toimetaja: Maarja Värv

