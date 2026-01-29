X!

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

Tennis
Serena Williams
Serena Williams Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Tennis

23-kordne slämmivõitja Serena Williams otsustas detsembris oma nime taas ITIA testitavate nimekirja lisada ning neljapäeval uuriti tennisetähelt selle otsuse kohta, aga Williams ei andnud selget vastus. Samas ei lükanud ta naasmise ümber keerlevaid kuulujutte ka ümber.

Williams lõpetas ametlikult oma karjääri 2022. aasta USA lahtistel, kuid eelmise aasta detsembris selgus, et ameeriklanna oli esitanud avalduse lisada oma nimi taaskord tennises puhtuse eest seisvale organisatsioonile ITIA (International Tennis Integrity Agency) testitavate nimekirja. Reeglite kohaselt saab tennisist tippsporti naasta, kui on vähemalt pool aastat enne võistlemist testijatele kättesaadav.

See otsus kergitas mõistagi tennisefännide seas küsimärke ning neljapäeval külastas tenniselegend mainekat USA hommikusaadet "Today", kus temalt selle kohta päriti. "Tõesti? Mulle esitatakse see küsimus "Today" saates? Oh sa," vastas Williams.

Intervjueerija Savannah Guthrie ei jätnud aga jonni ning avaldas Williamsile veel rohkem survet. "Ma ei ütlegi "jah" või "ei". Ma ei tea, ma lihtsalt naudin oma elu. Mul on kaks last, olen täiskohaga ema. Täitsin üks päev just vormi, kus märkisin oma ametiks koduperenaise," ütles Williams. "Kas ma olen uuesti [testitavate] nimekirjas? Ma ei teadnud, et mind sealt maha võetigi."

44-aastane tennisetäht ei andnud mõistagi kinnitust, et plaanib millalgi oma karjääri jätkata, aga temast aasta vanem õde Venus mängis just Austraalia lahtistel, kuhu ta vabapääsme sai. Krüptiline intervjuu tekitas aga omajagu diskussiooni ning neljapäeval küsiti Austraalia lahtistel mängivatelt maailma tippudelt endise esireketi võimaliku tagasituleku kohta.

"Ma arvan, et see oleks meie ala jaoks imeline," ütles ukrainlanna Elina Svitolina. "Ta on suur tšempion ja nii palju saavutanud. Ta tegi meie ala jaoks palju ja on olnud naistele üle maailma eeskujuks. See oleks vinge lugu."

Serena Williams võitis oma karjääri jooksul 23 suure slämmi turniiri ning on neljakordne olümpiavõitja: 2012. aastal Londonis üksikmängus ning 2000. aastal Sydneys, 2008. aastal Pekingis ja Londonis koos õe Venusega paarismängus. Serena veetis 319 nädalat naiste maailma edetabelis, enamat on suutnud vaid legendaarsed Steffi Graf ja Martina Navratilova.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

20:49

Anikina tagas mainekal noorteturniiril koha veerandfinaalis

20:28

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

19:14

Austraallased saavad kodusel slämmiturniiril oma meestele kaasa elada

18:17

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši Uuendatud

14:41

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

28.01

Lajal piirdus Prantsusmaal ühe mänguga

28.01

Glinka võitis kunagist maailma tipp-50 mängijat

28.01

Eesti tennisemeeskond sõidab Namiibiasse ilma Glinka, Ojakääru ja Tammeta

28.01

Malõgina pääses Birminghamis veerandfinaali

28.01

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel Uuendatud

28.01

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

27.01

Glinka alistas endise esisaja mängija

27.01

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

27.01

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:57

Valgevene lülitas konkurentsist välja neid võõrustanud Sloveenia

20:49

Anikina tagas mainekal noorteturniiril koha veerandfinaalis

20:28

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

19:52

Eesti noorrattur liitus Prantsusmaa tiimiga

19:14

Austraallased saavad kodusel slämmiturniiril oma meestele kaasa elada

18:41

EADSE saadab taliolümpiale kolm dopingukontrollijat

18:17

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši Uuendatud

17:54

Aafrika jalgpalliliit määras Senegalile ja Marokole kopsaka trahvi

17:23

Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

16:49

Tallinna lauluväljakul avati kunstlumest suusaring

15:40

"100 suusatundi" tõi kokku 1500 osalejat ja avas üle Eesti 700 km terviseradu

15:14

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

14:41

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

14:06

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

13:51

Uku Jürjendal pidas maha ühistreeningu Tyson Furyga

13:12

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

11:30

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

loetumad

28.01

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50. Uuendatud

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14:06

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti Uuendatud

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

28.01

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

09:08

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo