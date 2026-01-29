Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

23-kordne slämmivõitja Serena Williams otsustas detsembris oma nime taas ITIA testitavate nimekirja lisada ning neljapäeval uuriti tennisetähelt selle otsuse kohta, aga Williams ei andnud selget vastus. Samas ei lükanud ta naasmise ümber keerlevaid kuulujutte ka ümber.

Williams lõpetas ametlikult oma karjääri 2022. aasta USA lahtistel, kuid eelmise aasta detsembris selgus, et ameeriklanna oli esitanud avalduse lisada oma nimi taaskord tennises puhtuse eest seisvale organisatsioonile ITIA (International Tennis Integrity Agency) testitavate nimekirja. Reeglite kohaselt saab tennisist tippsporti naasta, kui on vähemalt pool aastat enne võistlemist testijatele kättesaadav.

See otsus kergitas mõistagi tennisefännide seas küsimärke ning neljapäeval külastas tenniselegend mainekat USA hommikusaadet "Today", kus temalt selle kohta päriti. "Tõesti? Mulle esitatakse see küsimus "Today" saates? Oh sa," vastas Williams.

Intervjueerija Savannah Guthrie ei jätnud aga jonni ning avaldas Williamsile veel rohkem survet. "Ma ei ütlegi "jah" või "ei". Ma ei tea, ma lihtsalt naudin oma elu. Mul on kaks last, olen täiskohaga ema. Täitsin üks päev just vormi, kus märkisin oma ametiks koduperenaise," ütles Williams. "Kas ma olen uuesti [testitavate] nimekirjas? Ma ei teadnud, et mind sealt maha võetigi."

44-aastane tennisetäht ei andnud mõistagi kinnitust, et plaanib millalgi oma karjääri jätkata, aga temast aasta vanem õde Venus mängis just Austraalia lahtistel, kuhu ta vabapääsme sai. Krüptiline intervjuu tekitas aga omajagu diskussiooni ning neljapäeval küsiti Austraalia lahtistel mängivatelt maailma tippudelt endise esireketi võimaliku tagasituleku kohta.

"Ma arvan, et see oleks meie ala jaoks imeline," ütles ukrainlanna Elina Svitolina. "Ta on suur tšempion ja nii palju saavutanud. Ta tegi meie ala jaoks palju ja on olnud naistele üle maailma eeskujuks. See oleks vinge lugu."

Serena Williams võitis oma karjääri jooksul 23 suure slämmi turniiri ning on neljakordne olümpiavõitja: 2012. aastal Londonis üksikmängus ning 2000. aastal Sydneys, 2008. aastal Pekingis ja Londonis koos õe Venusega paarismängus. Serena veetis 319 nädalat naiste maailma edetabelis, enamat on suutnud vaid legendaarsed Steffi Graf ja Martina Navratilova.