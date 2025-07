Venus Williams naasis võidukalt: tahtsin Durantile oma oskusi näidata

45-aastane Williams ja temast 22 aastat noorem Baptiste kohtusid Washingtoni turniiril kanadalanna Eugenie Bouchardiga ja ameeriklase Clervie Ngounouega.

Bouchard ja Ngounoue alustasid matši murdega ning läksid siis juhtima 2:0 ja seejärel 3:1, aga Williams ja Baptiste võitsid järgmised viis geimi ja ühtlasi avaseti. Nende võiduseeria jätkus veel kolme geimivõiduga, Bouchard ja Ngounoue võitsid siis geimi, aga Williams ja Baptiste lõpetasid kindlalt ning realiseerisid tunni ja 13 minutiga 6:3, 6:1 võidu.

Vanem Williamsi õde mängis viimati WTA turniiril mullu märtsis, aga ta nägi esmaspäevases matšis oma naasmismängust suuremat tähendust. "Pooldan tugevalt naisi spordis ja oluline oli see, et meil oli kolm afroameeriklast platsil. See on suurepärane, et afroameerika tüdrukud saavad tennist mängida, et see on nende jaoks üldse võimalus," sõnas Williams.

Washingtoni turniirile oli legendaarset mängijat vaatama tulnud suur rahvahulk, nende hulgas ka NBA superstaar Kevin Durant. "Kuulsin, et rahvas hõikas - KD, KD! Mõtlesin, et ma isegi ei hakka sinnapoole vaatama. See on uskumatu, et ta tuli meid vaatama," ütles Baptiste.

"Sa hakkasid siis paremini mängima! Ma mõtlesin ise, et näitan KD-le oma oskusi, lööge pall mulle. Ja siis nad lõid kõik pallid sulle. Mida iganes, vähemalt võitsime," naeris Williams.