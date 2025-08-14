45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

45-aastane Williams naasis juulis ligi poolteist aastat kestnud võistluspausilt, kui mängis Washingtonis toimunud WTA 500 turniiril, kus tal õnnestus teenida üks võit. Järgmisel turniiril Cincinnatis piirdus kogenud ameeriklanna avaringiga.

Williams mängib suure slämmi turniiril kahe-aastase pausi järel ning temast saab vanim USA lahtiste üksikmängus osalenud mängija pärast Renee Richardsit, kes oli 1981. aastal konkureerides 47-aastane. Lisaks on Williams üles antud segapaarismängus koos kaasmaalase Reilly Opelkaga.

Naisüksikmängus teenis vabapääsme teiste seas ka karjääri lõpetav prantslanna Caroline Garcia. Samuti tippspordist taanduv tšehhitar Petra Kvitova jäi aga vabapääsmest üllatuslikult ilma.

USA lahtised algavad 24. augustil, naiste üksikmängus on tiitlikaitsja rollis maailma esireket Arina Sabalenka.