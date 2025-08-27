45-aastane Venus Williams sai ka paarismänguks vabapääsme

Aasta viimasel suure slämmi tenniseturniiril ehk USA lahtistel meistrivõistlustel tänu korraldajate vabapääsmele juba nii segapaaris kui üksikmängus kaasa löönud 45-aastane ameeriklanna Venus Williams teenis vabapääsme ka naiste paarismänguturniirile.

Uuenenud segapaarismänguturniiril osales Williams koos kaasmaalase Reilly Opelkaga, avaringis tuli neil tunnistada Karolina Muchova ja Andrei Rubljovi 4:2, 5:7 (4) paremust. Muchovaga läks üksikmängus seitse slämmiturniiri võitnud Williams vastamisi ka üksikmängus, kus osutas maailma edetabelis 13. real paiknevale tšehhitarile korralikku vastupanu, aga jäi lõpuks alla 3:6, 6:2, 1:6.

Naiste paarismänguks lõi Williams käed endas 23 aastat noorema kanadalanna Leylah Fernandezega, kes 2021. aastal jõudis New Yorgis üksikmängus finaali. Korraldajatelt vabapääsme saanud Williams ja Fernandez lähevad avaringis loosi tahtel vastamisi Ukraina-Austraalia duoga, tugevate Ljudmilla Kitšenoki ja Ellen Pereziga.

Williams on paarismängus võidutsenud kõigil neljal slämmiturniiril, olles triumfeerinud 14 korral. USA lahtistel on ta varem võitnud kahel korral – 1999. ja 2009. aastal, mõlemal korral oli tema paariliseks noorem õde Serena. Fernandez on slämmiturniiridel paarismängus parimal juhul jõudnud finaali – 2023. aasta Prantsusmaa lahtistel. Samal aastal jõudis ta USA lahtistel veerandfinaali.