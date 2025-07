Williams alustas pika pausi järel WTA-turniiri võidukalt ja tegi ajalugu

Williams alistas esimeses ringis maailma 35. reketi Peyton Stearnsi 6:3, 6:4. Williamsil kulus oma 23-aastase kaasmaalase alistamiseks 1 tund ja 37 minutit.

Seitsmekordne suure slämmi üksikmängu meister Williams on peale Martina Navratilovat vanim mängija, kes on võitnud tuuritasemel üksikmängu. Toona 47-aastane Martina Navratilova alistas 2004. aastal Wimbledonis Catalina Castano.

"See on esimene samm ja esimene matš on alati äärmiselt raske," ütles Williams pärast matši. "On raske kirjeldada, kui raske on pärast nii pikka pausi esimest mängu mängida."

"Ma tean enne mängu, et ma olen võimeline võitma. Seega on see parim tulemus – mängida hea mäng ja võita. Olen siin koos oma sõprade, pere, inimestega, keda armastan, ja ka fännidega, keda ma armastan ja nemad armastavad mind, seega on see olnud lihtsalt ilus õhtu," lisas ta.

Williams oli juba vanim mängija, kes on osalenud tuuritasemel üksikmängus pärast toona 46-aastast Kimiko Date'i, kes kaotas oma esimese vooru matši 2017. aasta Tokyos. Williams saab nüüd mängida vähemalt ühes mängus veel.

See oli Williamsi esimene üksikmängu võit pärast seda, kui ta alistas 2023. aasta Cincinnatis toonase maailma 16. reketi Veronika Kudermetova. See tähendab, et tema kaks viimast võitu on tulnud peaaegu kaheaastase vahega maailma 35 parema mängija vastu.