Endine esireket lõpetab 45-aastaselt võistluspausi

Kuu aja eest 45. sünnipäeva tähistanud Williams mängis WTA turniiril viimati mullu märtsis, kui piirdus nii Indian Wellsis kui Miamis esimese ringiga. Enne seda käis enam kui 30 aastat tagasi profikarjääri alustanud ameeriklanna väljakul 2023. aasta augustis.

Williams on varasematel aastatel Washingtoni WTA 500 kategooria turniirile vabapääsmetest keeldunud, kuid otsustas tänavu osaleda. "Tavaliselt ma ei võta pakkumisi vastu, aga seekord olen enne turniiri treeninud. Armastan tennist ja kõva kattega väljakuid, see on mu lemmikpinnas ning tunnen end sellel mugavalt," rääkis ameeriklanna pühapäeval.

Teisipäeval kohtub edetabelikohata Williams üksikmänguturniiri avaringis kaasmaalanna Peyton Stearnsiga (WTA 35.), aga turniiri eel endale pingeid peale ei pannud. "Mu eesmärk on lõbutseda ja hetke nautida. Praegusel ajal defineerin edu ainult oma protsessile kindlaks jäämisena, mis ei ole pärast pikka pausi kerge," sõnas ta.

2002. aasta veebruaris maailma esinumbriks tõusnud Williams võitis karjääri jooksul seitse slämmitiitlit, neist viis Wimbledonis ja kaks New Yorgis ning jõudis finaali ka Austraalia ja Prantsusmaa lahtistel. Tulevikust rääkides jäi Williams endale omaselt kidakeelseks. "Tean, mida tahan teha, aga ei taha sellest alati rääkida. Olen praegu siin ja kes teab? Võib-olla tahan veel mängida. Praegu olen keskendunud sellele [Washingtoni turniirile]," rääkis ameeriklanna.