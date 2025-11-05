X!

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

Tennis
Venus Williams.
Venus Williams. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

45-aastane Venus Williams sai kutse osaleda jaanuaris toimuval Austraalia lahtiste meistrivõistluste eelturniiril Aucklandis.

Kunagine maailma esireket ja seitsmekordne slämmivõitja üksikmängus lõpetas tänavu juulis ligi poolteist aastat kestnud võistluspausi.

Suve lõpus teenis ta vabapääsme USA lahtiste üksikmängu põhiturniirile, kus andis avaringis tšehhitarile Karolina Muchovale väärt lahingu, ent kaotas siiski kolmes setis.

Septembri algusest saadik ei ole Williams väljakule astunud, kuid teisipäeval kinnitasid Aucklandi turniiri korraldajad, et kogenud ameeriklanna osaleb 5. jaanuaril algaval turniiril.

"Venusel on olnud tohutu mõju naiste tennise arengus ning tema vankumatu kirg on inspireerinud praegust põlvkonda. Kõik spordisõbrad peaksid kasutama võimalust näha ühte tennise suurkuju taas väljakul," kommenteeris Aucklandi turniiri pealik Nicolas Lamperin.

Williams on jõudnud Aucklandis kahel korral finaali, kui kaotas 2014. aastal kolmes setis serblannale Ana Ivanovicile, ent alistas järgmisel aastal esikohamatšis taanlanna Caroline Wozniacki.

Aucklandi turniir toimub tuleva aasta 5.-11. jaanuaril ning sellele järgneb uue aasta esimene suure slämmi turniir ehk Austraalia lahtised, mis algavad 18. jaanuaril.

Toimetaja: Henrik Laever

