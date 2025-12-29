Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

Hooaja esimesed neli slaalomit võitnud Shiffrini seeria võinuks Semmeringi keerulistes oludes vabalt katkeda, sest esimese laskumise järel hoidis ta alles neljandat positsiooni.

Teise laskumise eel sai 30-aastane ameeriklanna raadioside teel soovituse, et ta teeks agressiivse etteaste ja Shiffrinil õnnestuski kahe sõidu kokkuvõttes esimeseks kerkida, ehkki šveitslanna Camille Rast kaotas kokkuvõttes vaid üheksa sajandikuga.

Kas see oli kalendriaasta täiuslik lõpetamine? "Tänane [võistlus toimus pühapäeval - ERR] oli keeruline, seda võib näha nende naiste sõidust," vastas ameeriklanna. "Tingimused olid keerulised, võitlus oli kõva ja pinge peal. Ma tegin oma parima võimaliku sõidu. Täiuslik? Ma ei tea, kas see on õige sõna, aga kindlasti on see lõpp."

Kust tulid vajalikud sekundi murdosad? "Ausalt öeldes ma ei tea. See ei tundunud hea sõit. Ma ei oodanud, et lõpus näidatakse rohelist tuld. See on üks neist päevadest. Aitäh publikule kaasa elamast, fännid olid väga entusiastlikud ja sellistel päevadel teeme seda kõike teie jaoks."

Kuna Shiffrin võitis ka eelmise hooaja viimase slaalomi, siis on ta nüüd saanud selles distsipliinis kuus võitu järjest - ühtlasi isikliku rekordi kordamine hooaegadest 2018/2019 ja 2019/2020.

Semmeringis lõpetas Shiffrini ja Rasti järel kolmandana albaanlanna Lara Colturi (+0,57). Kuue sekka mahtusid veel Katharina Liensberger (Austria; +0,91), Katharina Truppe (Austria; +0,93) ja Wendy Holdener (Šveits; +2,76).

Mäesuusatamise MK-sari jätkub naiste jaoks selle nädalal lõpul ehk 3.-4. jaanuaril, kui Sloveenia mäesuusakeskuses Kranjska Goras on kavas suurslaalom ja slaalom.