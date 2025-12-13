X!

Chanavat lõpetas Davosis norralaste seeria, eestlased edasi ei saanud

Suusatamine
Lucas Chanavat (paremal) edestas finaalis fotofinišis Federico Pellegrinot
Šveitsis Davosis toimuval murdmaasuusatamise MK-etapil pälvis meeste vabatehnikasprindis võidu prantslane Lucas Chanavat, naiste seas võidutses taaskord rootslanna Jonna Sundling. Eestlastest oli parim 37. koha pälvinud Karl Sebastian Dremljuga.

Chanavat oli kvalifikatsiooni kiireim ja võitis seejärel kõik sõidud, pälvides finaalis ajaga 2.17,60 hooaja esimese etapivõidu. Teise koha sai itaallane Federico Pellegrino, kes kaotas prantslasele fotofinišis vaid 0,03 sekundiga.

Norra mehed olid võitnud sel MK-hooajal kõik kuus võistlust, aga laupäeval pääses sprindis finaali vaid üks: Oskar Opstad Vike pälvis kolmanda koha (+1,23). Tänavu juba kolm võitu teeninud Johannes Hösflot Kläbo oleks veerandfinaalis peaaegu kukkunud ning ei suutnud enam kaotusseisu tagasi sõita.

Eestlastel edasipääsu teenida ei õnnestunud, Karl Sebastian Dremljuga pälvis kvalifikatsioonis parimana 37. koha (+6,66), edasipääsust ehk 30. kohast jäi ta 1,17 sekundi kaugusele. Martin Himma pälvis kokkuvõttes 66. koha (+11,66), Marko Kilp 68. koha (+12,25) ja Henri Roos 73. koha (+13,19).

Eesti naistest oli parim 55. koha saanud Teesi Tuul (+15,72), Teiloora Ojaste sai 61. koha (+18,28) ja Mariel Merlii Pulles lõpetas 64. kohaga (+20,04).

Naiste arvestuses läks etapivõit sel hooajal viiendat korda Rootsi, kui Jonna Sundling pälvis finaalis ajaga 2.31,86 esikoha. Norralanna Mathilde Myhrvold jäi temast vaid 0,08 sekundi kaugusele, esikolmikusse pääses veel šveitslanna Nadine Faehndrich (+2,60), kes pääses finaali nn lucky loser'ina, sest norralanna Kristine Stavaas Skistad sai poolfinaalis tema takistamise eest disklahvi.

Davosis olid võistlustules ka neutraalse lipu all võistlevad venelased Darja Neprjajeva ning Saveli Korosteljov, aga kumbki kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

