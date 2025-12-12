Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

Võistlusel läks kahest sõidust arvesse parim, mille eest Anga teenis 43 punkti.

Anga jaoks oli MK-etapp väljakutsuv. "Esimeses sõidus plaanisin teha backside 720, kuid võtsin veidi liiga suure pöörde sisse, mistõttu tuli sellest hoopis backside 900 ning ma ei maandunud õigesti," sõnas ta.

"Teises sõidus olin ma kahe vahel, kumba trikki teha. Otsustasin backside 720 kasuks, kuid ma ei maandunud siiski kõige paremini ja punktiskoor ei tulnud nii kõrge kui oleksin soovinud."

Steamboatis oli Laura sõnul probleeme ka lumepuudusega. "Olud ei olnud kõige lihtsamad, sest lund oli vähe ja hüppe ehitamine keeruline. Paljudel sportlastel oli probleeme - oli neid kes kukkusid, aga ka neid, kes tegid lihtsalt tagasihoidlikumaid trikke kui muidu."