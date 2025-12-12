Liiv alustas MK-etappi kaheksanda kohaga

Liiv läbis pool kilomeetrit ajaga 34,69, millega kaotas halli rekordi 33,97 püstitanud ameeriklasele Jordan Stolzile 72 sajandikuga.

Esikolmikusse mahtusid ka halli senise rekordi 34,24 omanik Jenning De Boo, kes ületas samuti oma endise tippmargi (34,21) ja poolakas Damian Žurek (34,42).

B-grupi võistlusel tegi kaasa ka Joonas Valge, kes oli 33 sportlase konkurentsis 29. Ta sai kirja aja 36,20.

Pühapäeval peetakse Hamaris veel kord 500 meetri võistlus, kuid laupäeval on kavas 1000 meetri distants.