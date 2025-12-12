Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

Teder sai esimeses sõidus 36. koha ajaga 58,24. Edasi lõppvõistlusele kvalifitseerusid kümme paremat. Teises sõidus oli eestlanna 27. ajaga 57,03, kuid arvestada tuleb, et esimese sõidu järel edasipääsu kindlustanud enam starti ei tulnud. Kokkuvõttes sai ta 41 osaleja seas 37. koha.

Tegemist oli 18-aastase Tederi jaoks hooaja avavõistlusega MK-sarjas. Eelmisel hooajal tegi ta oma parimad etteasted aprillis Kanadas Mt. St. Anne'i etapil, kus tulid 20. ja 21. koht.

Esimeses kvalifikatsioonisõidus olid kolm paremat Eva Adamczykova (Tšehhi; 52,31), Josie Baff (Austraalia; 52,50) ja Sina Siegenthaler (Šveits; 52,57).