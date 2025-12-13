Vonnil jäi teisest järjestikusest etapivõidust puudu 0,24 sekundit

Reedel oma karjääri 83. etapivõidu teeninud ja sellega MK-sarja ajaloo vanimaks etapivõitjaks saanud Vonn pidi laupäeval tunnistama üksnes Aicheri 0,24-sekundilist paremust.

22-aastane Aicher saavutas MK-sarjas oma karjääri kolmanda esikoha. "Täna oli rada veidi konarlikum kui eile ja seda oli tunda. Aga minu treener ütleb alati, et kui on konarlik, siis peab rohkem pingutama, nii et seda ma üritasingi teha. Usun, et sain sellega ülesandega päris hästi hakkama," rääkis Aicher võistluse järel.

Kolmanda koha pälvis itaallanna Sofia Goggia, kes kaotas võitjale 0,29 sekundit. Kuue hulka jõudsid veel ameeriklanna Breezy Johnson (+0,40), austerlanna Mirjam Puchner (+0,65) ja itaallanna Laura Pirovano (+0,76).

MK-sarja kiirlaskumise arvestuses juhib Vonn 180 punktiga. Teisel kohal on Aicher (145) ja kolmandal kohal austerlanna Magdalena Egger (116). Üldarvestuses hoiab esikohta ameeriklanna Mikaela Shiffrin.

Pühapäeval sõidetakse St. Moritzis ülisuurslaalomit.