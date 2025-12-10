X!

Alev loodab Davosis edasiminekut: olümpiani on piisavalt aega

Suusatamine
Foto: ERR
Suusatamine

Murdmaasuusataja Alvar Johannes Alev on maailma karikasarja saanud sel hooajal parimana 28. koha. Konkurents on läinud väga tihedaks, aga eeloleval nädalavahetusel Davosis loodab ta edasiminekut.

32-aastane Alev alustas tänavust MK-hooaega Rukal 41. ja 38. kohaga, pälvis siis Trondheimis veel korra 38. koha, aga sai siis 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus 28. koha.

"Esimesed kaks MK-nädalavahetust on möödas, tulemused pigem tagasihoidlikud. Samas stabiilselt üsnagi head sõidud, kus kaotus ei ole olnud võitjale väga suur," sõnas Alev. "Hea top-20 sõit on olnud püüdmise raadiuses."

Davosis peetakse sprint ning 10 km eraldistardist sõit. Detsembri lõpus saab juba alguse Tour de Ski, seejärel peetakse veel kaks MK-etappi, misjärel minnakse Milano Cortina olümpiamängudele.

Esmalt on vaja aga Alpides hea tulemus teha. "Siit natuke paremaks ja Davosis kõrguse peal võib paremaid sõite teha. Siis juba Tour de Ski ja olümpiaks on piisavalt aega, et väga heasse vormi saada," sõnas Alev.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

