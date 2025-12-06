Liiv oli Heerenveenis hea ajaga üheksas, Stolzile kindel võit

Esimest korda Heerenveenis alla 1.08 uisutanud Liiv sai kirja aja 1.07,93. Kui eelmisel talvel uisutasid Heerenveeni MK-etapil sellest ajast kiiremini vaid kaks meest, siis laupäeval koguni kaheksa.

Rajarekordiga 1.06,38 teenis kindla võidu USA kiiruisutäht Jordan Stolz, kes edestas sakslast Finn Sonnekalbi 1,04 ning hollandlasi Tim Prinsi 1,11 ja Jenning De Bood 1,22 sekundiga. Liiv kaotas Stolzile 1,55 sekundit, kolmas koht jäi 0,44 sekundi kaugusele.

Joonas Valge sai 1000 meetri B-grupis ajaga 1.12,10 eelviimase, 36. koha.