Serena Williams jätab US Openi järel tennisega hüvasti

40-aastane Williams võidutses esmaspäeval enam kui aasta kestnud pausi järel WTA üksikmängus, kui alistas Toronto kõrgeima kategooria turniiril 6:3, 6:4 Nuria Parrizas Diaze.

"Tunneli lõpus paistab valgus. Hakkan sellele valgusele lähemale jõudma. Viimasel ajal olen tundnud, et ei jõua selleni jõudmist ära oodata," rääkis Williams mängu järel reporteritele. Kui USA tennisetähelt küsiti, mida valgus tema jaoks tähendab, vastas Williams: "vabadust! Armastan mängimist, aga ma ei saa seda igavesti teha."

Teisipäeval avaldas moeajakiri Vogue Williamsist kaaneloo pealkirjaga "Serena Williams jätab tennisega hüvasti oma tingimustel", kus ameeriklanna mõtiskleb: "mulle pole kunagi meeldinud sõna retirement [karjääri lõpetamine, aga ka pensionile jäämine - toim.]. See ei tundu minu jaoks piisavalt modernne sõna. Ehk on kõige parem oma praegust olukorda kirjeldada sõnaga evolution [evolutsioon, arenemine - toim.]."

"Ütlen teile selle artikliga, et kasvan tennisest välja, asjadeni, mis on mulle tähtsamad. Mõned aastad tagasi lõin oma firma ja veidi pärast seda perekonna. Tahan seda pere kasvatada," lisas Williams artiklis. "Vihkan, et pean sellel ristmikul seisma. See on raskeim asi, mida suudan ette kujutada. Ma ei taha, et see lõppeks, aga samal ajal olen valmis edasiseks. Tennis on mulle andnud nii palju."

"Pean keskenduma emaks olemisele, oma spirituaalsetele eesmärkidele ja viimaks sellele, et avastada erinev, kuid sama põnev Serena. Kavatsen neid järgmisi nädalaid nautida," vihjas Williams sellele, et ilmselt lõppeb tema karjäär augusti lõpus algava US Openiga.

Williams võitis oma esimese suure slämmi üksikmänguturniiri juba 17-aastasena 1999. aastal, kui alistas US Openi finaalis Martina Hingise. Kodumaal võidutses ta üksikmängus veel aastatel 2002, 2008, 2012, 2013 ja 2014. Wimbledoni turniiri võitis ta karjääri jooksul seitse, Prantsusmaa lahtised kolm ja Austraalia lahtised samuti seitse korda. Lisaks kuulub slämmiturniiridelt tema auhinnakappi 14 paarismängutrofeed ja neli olümpiakulda (üks individuaalne, kolm paarismängus), tema partneriks oli karjääri jooksul vanem õde Venus.