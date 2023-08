Serena Williams sai teise tütre emaks

Williams riputas sotsiaalmeediaplatvormile TikTok video endast, oma abikaasast Alexis Ohanianist ja nende nelja-aastasest tütrest Olympiast uut ilmakodanikku embamas. "Tere tulemast, minu ilus ingel," kirjutas Williams juurde. Tema teise tütre nimeks sai Adira River Ohanian.

23-kordse suure slämmi üksikmänguturniiri võitja abikaasa Ohanian lisas sotsiaalmeediaplatvormi X-i ehk endise Twitteri vahendusel: "Teatan tänumeeles, et meie kodu ühendab armastust: õnnelik ja terve vastsündinud tüdruk ja terve emme. Olen tänulik."

41-aastane Williams tuli pärast esiklapse sündi suurde tennisesse tagasi, aga pärast mulluseid USA lahtiseid sõnas ta, et on tennisemaailmast eemaldumast. Tänavu mais kinnitas ta, et ootab teist last.