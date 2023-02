Williams karjääri viimasest mängust: ei suuda uskuda, et selle käest lasin

Williams pidas enda lahkumisetenduse mullustel USA lahtistel meistrivõistlustel, kus sai teises ringis pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 7:6 (4), 2:6, 6:2 turniiril teisena asetatud Eesti esireketist Anett Kontaveidist, kuid jäi siis kolmandas ringis 5:7, 7:6 (4), 1:6 alla Austraaliat esindavale Ajla Tomljanovicile, kes paiknes toona tabelis 46. real.

Williams tunnistas CBS-ile antud intervjuus, et ei suuda uskuda, et ta seda mängu ei võitnud. "Ma polnud üldse õnnelik," tõdes ta. "Just selle tulemuse pärast. Olin seal, et kaugemale jõuda ja muudkui võita. Mul oli pärast eelkõige selline tunne, et ma ei suutnud uskuda, et selle matši käest lasin."

"Muidugi oli see suurepärane hetk ja ilusad mälestused," jätkas Williams, rääkides mängujärgsest tema auks läbi viidud tseremooniast. "Aga mu peas olid ikka mõtted, mida saanuksin tol päeval paremini teha."

Kuigi Williams on mitmel korral vihjanud, et võib veel millalgi väljakutele naasta, rääkis ta nüüd, et keskendub enda elus uuele etapile. "Olen tennisele sõna otseses mõttes andnud kogu oma elu, nüüd on aeg elule midagi muud anda," sõnas 41-aastane Williams, kes lõi 2017. aastal riskikapitalifondi Serena Ventures. "Nüüd on minu jaoks võitmine see, kui valin parimaid asju, millesse investeerida. Meil on minusuguseid inimesi vaja. Meil on vaja naisi, kes tšekke kirjutavad. Usun sellesse, et sarnane tõmbab ligi sarnaseid."