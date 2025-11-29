X!

Eesti suusatajad piirdusid Ruka sprindis kvalifikatsiooniga

Suusatamine
Karl Sebastian Dremljuga
Karl Sebastian Dremljuga Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Suusatamine

Eesti murdmaasuusatajad ei pääsenud Soomes Rukal toimuval MK-etapil laupäevases sprindivõistluses kvalifikatsioonist edasi, Mariel Merlii Pulles ja Karl Sebastian Dremljuga lõpetasid viiendas kümnes.

Eestlastest tegi sprindikvalifikatsioonis parima esituse Karl Sebastian Dremljuga, kes oli poolel distantsil veel 21. kohal, kuid sõidu teises pooles tegi ta suure languse ning lõpetas eelvõistluse 43. kohaga (+9,53). Edasi pääses 30 võistlejat, viimasena sai veerandfinaali Anton Grahn (+7,86), Dremljuga jäi rootslasest pooleteise sekundi kaugusele.

Marko Kilp pälvis eelvõistlusel 59. koha (+12,64), Martin Himma 70. koha (+16,91) ning Christopher Kalev 71. koha (+17,21).

Esimesena pääses edasi Norra suusatäht Johannes Hösflot Kläbo, kes läbis 1,4-kilomeetrise distantsi ajaga 2.31,54. Talle järgnes kolm soomlast: Emil Liekari kaotas võitjale 0,71 sekundiga, Joni Maki 2,15 sekundiga ning Niilo Moilanen 3,50 sekundiga.

Naiste eelvõistlusel näitas eestlannadest parimat minekut Mariel Merlii Pulles, kes pälvis 45. koha (+15,19). Keidy Kaasiku sai 61. koha (+26,68), õde Kaidy lõpetas tema järel (+27,18). Teesi Tuul sai 68. koha (+31,75) ning Teiloora Ojaste 69. koha (+32,48).

Esimesena pääses edasi rootslanna Johanna Hagström, kes sai ajaks 2.55,26. Talle järgnesid norralanna Mathilde Myhrvold (+1,44) ning soomlanna Johanna Matintalo (+1,60).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

