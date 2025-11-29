X!

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

Mäesuusatamine
Tormis Laine
Tormis Laine Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Mäesuusatamine

Mäesuusataja Tormis Laine võistles reedel USAs Copper Mountainil toimunud suurslaalomi MK-etapil ning pälvis 28. koha.

Esimese laskumise lõpetas Laine 30. kohal, pääsedes viimasena teise sõitu. Laine sõnul esimene laskumine ebaõnnestus: "Kui täiesti aus olla, siis esimene sõit oli kehv. Astma tõttu ei ole ma siin kõrgustes end kuigi hästi tundnud ega kvaliteetselt magada saanud. Juba hommikul ärgates oli enesetunne kaugel heast."

Copperi laugemal nõlval ei tule eestlase tugevused tema enda sõnul tõeliselt esile. "Mulle sobivad ennekõike järsemad nõlvad, kus tuleb suusk jooksma lasta. Olen õnnelik, et mul õnnestus vaatamata asjaoludele teise sõitu pääseda," ütles Laine.

Teisel laskumisel püüdis ta lähenemist muuta: "Kuna tänaste lumeoludele minu tavaline suuskade seadistus ei sobinud, otsustasin võtta riski ja proovida teist suusapaari. Seegi ei olnud kahjuks tänasele rajale päris õige. Kui aga midagi positiivset välja tuua, siis tänane kinnitas, et isegi kehva sooritusega pääsen ma suurslaalomis teise sõitu."

Järgmisel nädalavahetusel võistleb Laine USA-s Beaver Creekis. "Nüüd peab aga rahulikult asjad läbi mõtlema ja järgmiseks pühapäevaks uue mänguplaani paika panema," ütles Laine.

Copper Mountaini suurslaalomis pälvis esikoha austerlane Stefan Brennsteiner, kes edestas norralast Henrik Kristofferseni (+0,95) ning horvaati Filip Zubcicit (+1,00).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

09:00

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-hooaeg algab naiste teatesõiduga

08:56

RALLIBLOGI | Neuville kerkis liidriks, Ogier edestab Evansit Uuendatud

08:31

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ilvesel MK-hooaja teisel võistlusel?

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

ETV spordisaade, 28. november

28.11

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

laskesuusatamine

09:00

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-hooaeg algab naiste teatesõiduga

25.11

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

jäähoki

27.11

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

25.11

VIDEO | Neli väravat visanud Cooley tegi koduklubi ajalugu

24.11

Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

24.11

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

freestyle suusatamine

28.11

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

22.11

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

21.11

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

kahevõistlus

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ilvesel MK-hooaja teisel võistlusel?

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

27.11

Ilves MK-hooaja eelõhtul: tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

suusatamine

28.11

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

27.11

Pärmäkoski riputab suusad varna

26.11

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

25.11

Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

kiiruisutamine

24.11

Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

22.11

Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

22.11

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

suusahüpped

28.11

Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

26.11

Aigro: esimene tõuge jäi hilja peale, teine oli rapsakas

26.11

Aigro sai Faluni suurel mäel 26. koha, Kraft põrus teises voorus

25.11

Aigro: üritan suurel mäel ka teiseks hüppeks rohkem kokku võtta

iluuisutamine

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

mäesuusatamine

08:31

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

28.11

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

27.11

Lõikuslauale heitev Gut-Behrami sel hooajal ei stardi

26.11

Kilde lõpetab MK-etapil ligi kaks aastat kestnud vigastuspausi

jääkeegel

28.11

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

27.11

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

27.11

Eesti kurlingunaiskond saavutas EM-il kaks olulist võitu

26.11

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

lumelauasõit

27.11

Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo