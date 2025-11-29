Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

Esimese laskumise lõpetas Laine 30. kohal, pääsedes viimasena teise sõitu. Laine sõnul esimene laskumine ebaõnnestus: "Kui täiesti aus olla, siis esimene sõit oli kehv. Astma tõttu ei ole ma siin kõrgustes end kuigi hästi tundnud ega kvaliteetselt magada saanud. Juba hommikul ärgates oli enesetunne kaugel heast."

Copperi laugemal nõlval ei tule eestlase tugevused tema enda sõnul tõeliselt esile. "Mulle sobivad ennekõike järsemad nõlvad, kus tuleb suusk jooksma lasta. Olen õnnelik, et mul õnnestus vaatamata asjaoludele teise sõitu pääseda," ütles Laine.

Teisel laskumisel püüdis ta lähenemist muuta: "Kuna tänaste lumeoludele minu tavaline suuskade seadistus ei sobinud, otsustasin võtta riski ja proovida teist suusapaari. Seegi ei olnud kahjuks tänasele rajale päris õige. Kui aga midagi positiivset välja tuua, siis tänane kinnitas, et isegi kehva sooritusega pääsen ma suurslaalomis teise sõitu."

Järgmisel nädalavahetusel võistleb Laine USA-s Beaver Creekis. "Nüüd peab aga rahulikult asjad läbi mõtlema ja järgmiseks pühapäevaks uue mänguplaani paika panema," ütles Laine.

Copper Mountaini suurslaalomis pälvis esikoha austerlane Stefan Brennsteiner, kes edestas norralast Henrik Kristofferseni (+0,95) ning horvaati Filip Zubcicit (+1,00).