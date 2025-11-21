Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

Meeste kvalifikatsioonis näitas Karl Sebastian Dremljuga paremuselt 15. aega (2.35,96), kaotades kiireima tulemuse suusatanud tšehh Ondrej Cernyle 5,10 sekundiga. Oma veerandfinaalis jäi ta paraku viimaseks ja kokku läks kirja 24. koht.

Kvalifikatsioonis võistlesid veel Albert Unn (37.; +9,65), Henri Roos (50.; +11,18) ja Raimond Kaup (102.; +18,99).

Esikohale tuli sama distsipliini kuni 23-aastaste maailmameister Anton Grahn (Rootsi), kes edestas kaasmaalasi Edvin Angerit ja Jesper Perssonit. Cerny piirdus poolfinaaliga.

Naiste kvalifikatsioonis oli parim rootslanna Maja Dahlqvist (2.53,79), kuid 30 hulka jõudsid ka Teiloora Ojaste (24.; +14,63) ja Anni Lii Unn (30.; +18,53). Välja jäi eestlannadest Gerda Kivil (49.; +22,51).

Kumbki konkurentsi jäänud eestlanna veerandfinaalist kaugemale ei saanud. Nii Ojaste kui ka Unn lõpetasid oma sõidu viimasena, aga kuna Unni sõidus üks suusataja ei startinud, siis tähendas see viiendat kohta. Kokkuvõttes kuulus Unnile 25. ja Ojastele 26. koht.

Kokkuvõttes teenis esikoha ka kvalifikatsioonis parim olnud Dahlqvist, kes edestas koondisekaaslast Jonna Sundlingi. Kolmanda koha sai šveitslanna Nadine Fähndrich.