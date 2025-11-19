Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

"Inimesed peaks saama teha seda, mida tahavad ja olla oma soovides vabad, kuid mina ei paneks eales seda logo oma rinnale," sõnas norralanna NRK-le. "See läheb minu põhimõtetega vastuollu. Kui firma on su sponsor, siis sa promod nende tooteid ning kui sa oled rahvuskoondises ja eeskuju noorematele sportlastele, siis on see läbinisti vale."

Johaugi pahameel on põhjustatud asjaolust, et viimasel ajal on spordis hakatud kasutama kõhnumisravimeid ja rahvusvaheline antidoping pole nende osas veel seisukohta kujundanud. Taani firma Novo Nordiski portfelli kuulub teiste seas ka Ozempic, mis algselt oli loodud diabeediravimiks, aga mis on leidnud ohtralt rakendust kaalulangetusravimina.

"Ma olen kurb, et spordiinimesed on hakanud kasutama kaalulangetusravimit sportlike eesmärkide parandamiseks," jätkas Johaug. "See saadab välja väga halva signaali, eriti noorematele sportlastele ja spordialadel, kus söömishäired on juba praegu väga levinud ja probleemiks."

Johaugi sõnul mõjutasid teda noorema sportlasena eeskujud väga. Teiste seas näiteks Marit Björgen. "Kui ma oleks kuulnud, et ta kasutab seda, siis oleksin ma mõistagi hakanud oma kehas kahtlema. Ma oleks arvanud, et pean samuti kasutama ravimit, et suusatada kiiremini ja et olla kõhn."

Rootsi suusaliit on Novo Nordiskiga koostöö juures rõhutanud, et selle eesmärk on rahvatervise tugevdamine ja kaaluteema stigmatiseerimise vähendamine. "Me oleme vägagi teadlikud, et söömishäired ja kaaluprobleemid on ühiskondlikud probleemid, mis ilmnevad ka spordis," sõnas Rootsi suusaliidu murdmaasuusatamise osakonna direktor Lars Öberg.

"Rootsi suusaliidus töötame selle teemaga aktiivselt, sest on oluline, et meie suusatajad tunneks end hästi ja püsiks terved nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Selle koostöö juures on meil ühine seisukoht seoses suurema liikumisharjumuse ja pikaajalise hea tervise osas ning oleme otsustanud, et koostöö peaks põhinema ühistel väärtustel. Murdmaasuusatamise kaudu peaks see inspireerima liikumist ja positiivset mõju tervisele."

Novo Nordiskit peetakse Euroopa kõrgeima turuväärtusega ettevõtteks, 2024. aastal oli firma kogutulu enam kui 42 miljardit USA dollarit.