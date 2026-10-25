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Eduseisu maha mänginud Panter kaotas Leedu klubile lisaajal

Jäähoki
Elektrenai Energija - HC Panter
Elektrenai Energija - HC Panter Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter kohtus Balti liiga raames kodus kaks korda Leedu klubiga Elektrenai Energijaga ning sai kirja võidu ja kaotuse.

Laupäeval alistati vastane 7:4 (3:1, 2:2, 2:1). Nikita Fedorovits viskas kaks väravat ja andis resultatiivse söödu, kaks tabamust kirjutati ka Erik Nevolaineni ja Erik Potšinoki nimele, ühe värava viskas kapten Andre Linde.

Pühapäeval tuli samale vastasele aga lisaaja järel 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) alla jääda. Olukorra tegi valusamaks, et pärast kahte väravateta kolmandikku viisid Marek ja Erik Potšinok kodumeeskonna viimasel perioodil poole minuti jooksul kahe väravaga juhtima, aga eduseisu ei õnnestunud hoida.

Kokkuvõttes on Panter teeninud sel hooajal liigas 11 mänguga 14 punkti. Tabelis hoitakse sellega Kiievi Capitalsi (20 punkti) ja HK Mogo/RSU (19) järel kolmandat kohta. Alles teise võidu saanud Energija on nelja silmaga viimane, aga mänginud ka vaid kuus kohtumist.

Panteri jaoks jätkub hooaeg Balti liigas nädala pärast, kui kahel korral võõrustatakse teist Leedu klubi Vilnius Punksi.

Toimetaja: Siim Boikov

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