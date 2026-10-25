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Põlva Serviti jõudis eurosarjas edasi

Käsipall
Põlva Serviti
Põlva Serviti Autor/allikas: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Käsipall

Põlva Serviti alistas käsipalli Euroopa karikasarja kohtumises Iisraeli klubi Holoni kaheksa väravaga ja pääses kokkuvõttes edasi kolmandasse ringi.

Avaringis vaba olnud Serviti kaotas laupäeval Põlva esimese kohtumise Holonile nelja väravaga, aga suutis korduskohtumisega seeriasse pöörde tuua.

Pühapäevases mängus asus Põlva juba esimesel poolajal üheksaga juhtima. Teisel poolajal juhiti stabiilselt seitsme kuni kümne tabamusega ja sellest Eesti klubile piisas.

Jürgen Rooba viskas Serviti kasuks koguni 11 väravat, viis tabamust lisas Mathias Rebane. Tõnis Kase ja Hendrik Varul panustasid kolme väravaga. Kaotajate parim oli üheksa väravaga Nadav Cohen.

Eurosarja mängudega jätkatakse novembri teises pooles.

Toimetaja: Siim Boikov

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