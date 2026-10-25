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Rannula ja Ilver said jagu Lipsust, Böckler oli üle Suurorust

Korvpall
Varssavi Legia
Varssavi Legia Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Poola korvpalli kõrgliigas toimus pühapäeval kaks duelli, kus läksid vastamisi eestlaste klubid. Võidurõõmu said tunda Varssavi Legia ja Walbrzychi Gornik.

Legia alistas kodus Ostrow Wielkopolski 84:74 (22:26, 21:17, 23:11, 18:20) ja kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu.

Heiko Rannula hoolealuste eest käis väljakul ka Markus Ilver, kes viibis platsil 17 minutit, viskas viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2), võttis kaks lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi ja tegi kolm viga.

Ostrow Wielkopolski ridades mängis 33 minutit Karl-Johan Lips, kes viskas 14 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/6, vabavisked 4/5), võttis kaheksa lauapalli, jagas kolm tulemuslikku söötu, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.

Gornik Walbrzychi meeskond oli võõrsil parem Gdynia Arkast 95:88 (22:20, 30:24, 20:14, 23:30) ja sarnaselt Legiasse kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu.

Leemet Böckler mängis võitjate ridades 27 minutit, viskas 12 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/3, vabavisked 2/2), võttis neli lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.

Gdynia eest viskas Kasper Suurorg 32 minutiga 21 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 3/9, vabavisked 6/11), võttis kaks lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.

Toimetaja: Siim Boikov

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