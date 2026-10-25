Rannula ja Ilver said jagu Lipsust, Böckler oli üle Suurorust
Poola korvpalli kõrgliigas toimus pühapäeval kaks duelli, kus läksid vastamisi eestlaste klubid. Võidurõõmu said tunda Varssavi Legia ja Walbrzychi Gornik.
Legia alistas kodus Ostrow Wielkopolski 84:74 (22:26, 21:17, 23:11, 18:20) ja kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu.
Heiko Rannula hoolealuste eest käis väljakul ka Markus Ilver, kes viibis platsil 17 minutit, viskas viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2), võttis kaks lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi ja tegi kolm viga.
Ostrow Wielkopolski ridades mängis 33 minutit Karl-Johan Lips, kes viskas 14 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/6, vabavisked 4/5), võttis kaheksa lauapalli, jagas kolm tulemuslikku söötu, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.
Gornik Walbrzychi meeskond oli võõrsil parem Gdynia Arkast 95:88 (22:20, 30:24, 20:14, 23:30) ja sarnaselt Legiasse kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu.
Leemet Böckler mängis võitjate ridades 27 minutit, viskas 12 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/3, vabavisked 2/2), võttis neli lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.
Gdynia eest viskas Kasper Suurorg 32 minutiga 21 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 3/9, vabavisked 6/11), võttis kaks lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.
Toimetaja: Siim Boikov