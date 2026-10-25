Pärnu alistas Kirvese kaksikduubli toel Läti Ülikooli

Kolmandal veerandil mängu enda kasuks pööranud Pärnu parim oli 22 punkti ja 13 lauapalliga Mihkel Kirves. Hendrik Eelmäe lisas 21 ja Klavs Dubults 18 silma. Mängu resultatiivseimaks tõusis aga külaliste Reginald Deshawn Thomas, kes korjas 25 punkti.

Pärnu alustas hooaega võiduga Liepaja üle, aga pidi kolmes järgmises kohtumises tunnistama vastase paremust. Võit Läti Ülikooli üle tähendab, et jätkatakse kahe võidu ja kolme kaotusega. Läti Ülikool on võitnud kaheksast mängust ühe.

Mängud Eest-Läti ühises liigas jätkuvad teisipäeval, kui vastmaisi lähevad Riia Ekselences Juniori ja Keila Basket ning Keila KK - Viimsi. Päev hiljem kohtuvad TalTech/Alexela - Läti Ülikool.