Selevko langes vabakavaga esikolmikust välja

Lühikavas teise positsiooni sisse võtnud Selevko teenis oma vabakava esituse eest 144,49 punkti. Märtsikuisel MM-il saavutatud tulemusest 173,93 jäi uisutaja seega kaugele.

"Ma ei tea, mis juhtus. Mul pole praegu sellele vastust," lausus Selevko pärast jäält tulekut lühidalt. "Tundsin end hästi. Olin närviline, aga valmis uisutama."

Kokkuvõttes tähendas see 229,98 punktiga neljandat kohta. Võistluse võitis mõlemas kavas parimat tulemust näidanud kohalik lootus Adam Siao Him Fa (284,24 punkti). Selevkot edestasid ka lühikavas alles üheksas olnud jaapanlane Kao Miura (247,96) ja korealane Seo Min-kyu (244,90).

Kui Selevko esitus ebaõnnestus, siis veelgi kehvemalt läks Milano Cortina olümpiavõitjal Mihhail Šaidorovil, kes oli lühikavas neljas, aga vabakavas koguni viimane ning tuli kokkuvõttes 206,55 punktiga kümnendaks ehk eelviimaseks.