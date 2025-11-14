X!

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

Suusatamine
Mariel Merlii Pulles.
Mariel Merlii Pulles. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Suusatamine

Soomes Olosel peetaval traditsioonilisel murdmaasuusatajate esimese lume võistlusel oli klassikasprindis Eesti koondislastest parim Mariel Merlii Pulles.

Naiste kvalifikatsioonist pääses eestlannadest ainsana edasi Pulles, kes sai 12. koha (+12,70). Teiloora Ojaste oli 35. (+29,73), Ann Lii Unn 44. (+37,24) ja Triinu Kresmer 58. (+49,26). Kvalifikatsiooni kiireim oli sakslanna Laura Gimmler.

Enda veerandfinaalis sai Pulles kolmanda koha ja pääses ajaga edasi poolfinaali, kus ta pidi leppima viienda kohaga. Kokkuvõttes tähendas see talle kümnendat kohta. Finaalis võtsid kaksikvõidu sakslannad, Gimmler edestas koondisekaaslast Coletta Rydzekit 0,14 sekundiga, kolmanda koha sai soomlanna Jasmi Joensuu, kaotades 0,44 sekundiga.

"Eelsõidus oli hooaja esimesel stardil tahtmist palju, kuid paaristõuke tehnika lagunes veidi laiali. Finaalsõitudes oli sõit juba märksa kontrollitum. Kokkuvõttes hea algus, aga pisiasjad tuleb üle vaadata," ütles Pulles suusaliidu pressiteate vahendusel.

Meeste seas pääses kvalifikatsioonist edasi neli eestlast: Marko Kilp oli 20., Martin Himma 23., Christopher Kalev 27. ja Henri Roos 28. Karl Sebastian Dremljuga sai 42. koha (+13,70), Toni Andree Saarepuu lõpetas 44. (+14,53), Daniel Varikov 51. (+17,63), Anders Veerpalu 57. (+20,97), Lars Piirmann 60. (+23,11), Artur Hallik 68. (+28,52) ja Raimond Kaup 71. kohaga (+31,38).

Kilp pääses enda veerandfinaalist teisena poolfinaali, aga jäi seal viimaseks ja sai kokkuvõttes 11. koha. Kalev oli samuti enda veerandfinaalis teine ja pidi ka poolfinaalis viimase kohaga leppima, saades kokkuvõttes 12. koha.

Kalevi sõnul oli tema eesmärk eelsõidus TOP 30 sekka jõuda ning see sai kenasti täidetud. "Rada oli üsna kiire ja hooldetiim oli suuskadega väga head tööd teinud," ütles ta. "Veerandfinaalis püüdsin lihtsalt pundis püsida – sagimist oli päris palju. Kuna mehed läksid omavahel sõlme ja takerdusid, sain õnnega pooleks kindlalt teisena finišijoone ületada."

"Poolfinaalis jäin aga pisut alatult tehtud rajavahetuse ohvriks ning sain kiiresti aru, et tuleb leppida kuuenda kohaga," lisas Kalev, rõhutades, et tema fookus on olnud eelkõige selle nädalavahetuse distantsisõitudel: "Seega oli tänane avang igati positiivne üllatus."

Roos ja Himma said enda veerandfinaalis viimase ehk kuuenda koha, saades kokkuvõttes vastavalt 25. ja 29. koha.

Esikoha sai austerlane Benjamin Moser, edestades soomlasi Juuso Haaralat ja Eero Rantalat vastavalt 0,16 ja 0,27 sekundiga.

Laupäeval on Olosel kavas meeste ja naiste 10 km klassikasõidud ning pühapäeval 10 km eraldistardist vabatehnikasõidud. 

Toimetaja: Maarja Värv

