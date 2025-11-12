Lajal kaotas sakslasele jälle kahes setis

Novembri esimesel päeval kohtusid Struff ja Lajal Ateena ATP turniiri kvalifikatsioonis ja seal jäi endine maailma 21. reket kahes setis peale 7:6 (1), 7:5. Kolmapäeval olid sakslase võidunumbrid 6:4, 6:2.

Lajalil olid 67 minutit kestnud mängu avasetis murdepallid nii teises kui kuuendas geimis, aga ta ei suutnud neid ära kasutada. Hoopis Struff võitis seitsmendas geimis viiest punktist neli ja sooritas avaseti ainsa murde.

Teises setis pani kogenud sakslane Lajali igas eestlase servigeimis keerulisse seisu. Kohe avageimis teenis Struff murde neljandal katsel, kolmandas geimis suutis Eesti esireket tõrjuda kolm murdepalli. Selles setis Lajal aga ise murdevõimaluseni ei jõudnud ning seitsmendas geimis kaotas taas ise servi.

Lajal servis üheksa ässa, aga tegi ka viis topeltviga. Oma esimeselt servilt võitis ta 67 protsenti punktidest, teiselt servilt 41 protsenti. 11 Struffi murdevõimalusest õnnestus Lajalil tõrjuda kaheksa.

Lyoni turniiri veerandfinaalis läheb kuuendana paigutatud Struff vastamisi teise asetusega tšehhi Vit Koprivaga (ATP 102.).