X!

Lajal kaotas sakslasele jälle kahes setis

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 149.) pidi viimase 12 päeva jooksul teist korda tunnistama sakslase Jan-Lennard Struffi (ATP 100.) paremust, kui jäi talle Lyonis toimuval Challenger 75 taseme turniiril alla teises ringis.

Novembri esimesel päeval kohtusid Struff ja Lajal Ateena ATP turniiri kvalifikatsioonis ja seal jäi endine maailma 21. reket kahes setis peale 7:6 (1), 7:5. Kolmapäeval olid sakslase võidunumbrid 6:4, 6:2.

Lajalil olid 67 minutit kestnud mängu avasetis murdepallid nii teises kui kuuendas geimis, aga ta ei suutnud neid ära kasutada. Hoopis Struff võitis seitsmendas geimis viiest punktist neli ja sooritas avaseti ainsa murde.

Teises setis pani kogenud sakslane Lajali igas eestlase servigeimis keerulisse seisu. Kohe avageimis teenis Struff murde neljandal katsel, kolmandas geimis suutis Eesti esireket tõrjuda kolm murdepalli. Selles setis Lajal aga ise murdevõimaluseni ei jõudnud ning seitsmendas geimis kaotas taas ise servi.

Lajal servis üheksa ässa, aga tegi ka viis topeltviga. Oma esimeselt servilt võitis ta 67 protsenti punktidest, teiselt servilt 41 protsenti. 11 Struffi murdevõimalusest õnnestus Lajalil tõrjuda kaheksa.

Lyoni turniiri veerandfinaalis läheb kuuendana paigutatud Struff vastamisi teise asetusega tšehhi Vit Koprivaga (ATP 102.).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

17:42

Lajal kaotas sakslasele jälle kahes setis

08:41

Musetti pakkus kodupublikule ilusa elamuse

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

11.11

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

11.11

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

11.11

Sinner alistas Kanada tähe kahes setis

10.11

Mullune finalist Fritz mängis Musetti üle

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

09.11

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:41

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond alustab EM-valikturniiri Uuendatud

18:22

Talialade liit ei taha krossijooksu ega cyclo-crossi taliolümpial näha

17:42

Lajal kaotas sakslasele jälle kahes setis

17:10

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

16:23

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

15:39

Tallinna linn valib aasta sportlasi

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

14:34

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

13:51

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

13:10

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

12:39

Avalanche'i kapten viskas üle kolme aasta värava

12:12

"Teise mätta otsast": autolembus nullib rahvasportlaste rohepüüdlused

11:59

Thunder jätkas võimsas hoos, Curry tegi karjääri esimese ebasportliku vea

11:30

Erki Noole õpilane valiti Soome aasta kergejõustiklaseks

10:48

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

10:34

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

10:17

Vigastatud Tammiku asemel liitub jalgpallikoondisega võimalik debütant

09:50

Eesti plokkvibulaskjad pürgivad olümpiale: peame käima kõikidel võistlustel

09:10

Nunn ja Faried vedasid Panathinaikose kahe kaotuse järel taas võiduni

08:41

Musetti pakkus kodupublikule ilusa elamuse

loetumad

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

11.11

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

11.11

Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

13:51

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

10:48

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

11.11

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

11.11

Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

11.11

Keila Coolbet ei suutnud šokeeriva alguse järel kohtumist päästa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo