Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

Maailma edetabelis 149. kohta hoidev Lajal alistas põhitabeli avaringis kvalifikatsioonist alustanud prantslase Geoffrey Blancaneaux' (ATP 254.) 3:6, 6:1, 6:2.

Kuigi eestlane kaotas avaseti, siis teises ja kolmandas suutis ta oma servi hoida ning mõlemal juhul kahel korral vastase pallingu murda.

Kolmandas setis seisul 5:1 oli Lajalil vastase servil šanss mäng otsustada, kuid Blancaneaux päästis kaks matšpalli. Järgmises geimis polnud prantslasel aga enam pääsu.

Lajal esimese servi õnnestumise protsent ei olnud väga kõrge (55), aga oma esimeselt servilt teenis ta 83 protsenti punktidest. Blancaneaux sai esimeselt servilt 67 ja teiselt 36 protsenti punktidest.

Järgmises ringis ootab Lajalit aga maailma edetabelis täpselt sajandal kohal olev 35-aastane sakslane Jan-Lennard Struff, kes on parematel hetkedel jõudnud ka kolmanda kümne algusesse.

See tähendab neile juba teist kohtumist paari nädala jooksul, sest hiljuti mängiti ka Ateenas toimunud ATP 250 turniiri kvalifikatsioonis, kus Struff võitis kaks tasavägist setti.