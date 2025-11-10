Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

Eesti esireket Mark Lajal langes tabelis ühe koha võrra ja on nüüd 149. positsioonil. Daniil Glinka kerkis üheksa kohta ja on nüüd 247. real, viis pügalat tõusnud Kristjan Tamm on maailma 880. reketiks.

Glinka tõusis küll oma senise karjääri parimale positsioonile, ent sellest ei pruugi piisata, et pääseda Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniirile. Sel nädalal mängib Eesti teine reket Kanadas Drummondville'i Challenger 75 turniiril, kus ta peab lootuste säilitamiseks jõudma vähemalt nelja parema sekka.

Carlos Alcaraz edestab nüüd Jannik Sinnerit 1500 punktiga, mis tähendab, et itaallane peab hooaja esireketina lõpetamiseks Torinos finaalturniiri võitma ning lootma, et Alcaraz finaali ei jõua. Hispaanlasele piisab sealjuures ka sellest, kui ta võidab kõik kolm oma alagrupimatši.

Kolmas on Saksamaa tennisist Alexander Zverev, kes alustas pühapäeval finaalturniiri 6:3, 7:6 (6) võiduga viiendal kohal oleva ameeriklase Ben Sheltoni üle. Nende vahele mahub veel serblane Novak Djokovic, Taylor Fritz langes kaks kohta ja on nüüd kuues.

Ainsa Eesti naisena mahub WTA tabelisse Elena Malõgina, kes kukkus eelmise nädalaga võrreldes viis kohta ja on nüüd 458. positsioonil. Esinelikus muudatusi ei toimunud, kui Arina Sabalenkale järgnevad Iga Swiatek, Coco Gauff ja Amanda Anisimova, WTA finaalturniiri võitnud Jelena Rõbakina tõusis viiendale kohale.